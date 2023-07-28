軍事演習借鑑烏克蘭 專家：防禦而非挑釁北京

台灣為期5天的年度軍演「漢光演習」於週五（7月28日）落幕，其中模擬了多種中國侵台情境，以試圖提升該島的戰備狀態。而本週同步舉行、安排各地市民演練空襲避難的「萬安演習」，也於週四（27日）正式結束。

台灣總統蔡英文在確診新冠肺炎之後，仍連續2日抱病視導演習。27日，她在八里及台北港一帶的「反登陸作戰」軍演現場表示，台灣面對的威脅和挑戰將越來越複雜，而此次演習，讓世界看到了台灣守護自身的決心。

自去年俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣對於北京可能動用武力犯台的擔憂漸增，對今年的軍演格外重視。

「今年演習實況較接近作戰現況，不同於以往的課目只是單純跑程序，」台灣國防部飛彈指揮部前計劃處長周宇平告訴DW，此次台灣軍隊執行作戰計劃的方式，也更符合實際作戰時可能碰到的挑戰。

近年來，中國開始不斷實施環台實彈軍演。根據台灣國防部的每日通報數據，在漢光演習前的週末，即22日上午6點至23日上午6點之間，中國軍方總共派出了34艘軍艦和戰機繞台。

但隨著漢光演習於週一（24日）展開，北京派出的軍機和軍艦數量卻一路減少，從第一日的20多架降至週五（28日）上午6時的零架。外界推估，這可能是因為強颱杜蘇芮這週正在台灣南部海域肆虐，並朝中國移動。

該颱風在本週為台灣南部和東部帶來豪雨和強風，導致部分包括台東豐年機場在內等軍演活動被迫取消。而28日演習結束後，部分台灣士兵也立刻馬不停蹄地投入了颱風救災工作。

借鏡烏克蘭經驗

隨著俄烏戰爭爆發超過500天，台灣軍事專家告訴DW，當局參考了烏克蘭的多項作戰經驗，將其防禦策略納入了今年的軍事演習之中。

其中一大亮點，就是首次在民用機場舉行反空機降演習。26日，台灣軍隊在民用的桃園國際機場展開演練，共計出動了6架直升機和約180名士兵，模擬如何防止解放軍從空中降落入侵及奪回控制塔台。

台灣國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲告訴DW，台灣過去更關注西海岸的「紅色沙灘」，也就是易於中國解放軍登陸的海灘地點，但烏克蘭去年在安東諾夫機場的一場關鍵戰役，讓台灣當局了解到「機場的保護至關重要」。

去年2月，俄羅斯對位於烏克蘭首都基輔附近的安東諾夫機場發動攻擊，並成功佔領，但烏軍事後迅速奪回了機場，並成功阻止了俄軍降落傘部隊的入侵。

周宇平也對今年新增民用機場軍演表示肯定，「台灣以前都在軍用機場實施演練，一般民眾無法感受實際的狀況」，但戰場瞬息萬變，他認為任何場域都可能會被敵軍利用，尤其桃園機場寬敞空間大，「軍方若不曾演練過，戰時將成為疏漏」。

此外，台灣在此屆軍演更增強了對關鍵基礎設施的保護，同時改善與無人機相關的防禦戰術。

蘇紫雲舉例，這次軍演在新北市八裡海灘設有「灘岸阻絕設施」，其中的設計即參考俄烏戰爭的經驗，改進了戰壕的設計，讓戰壕具有遮蔽功能、不再是開放式，以減輕被無人機偵察或攻擊的機會。

捍衛而非挑釁

針對台灣舉行的實彈軍演，中國政府單位並未公開多作評論。但中國官媒《環球時報》週二（25日）引述中國大陸專家說法，稱漢光演習「只不過是一場不會改變兩岸軍事平衡，只會加劇緊張局勢的表演」。

針對此說法，蘇紫雲認為這是北京慣用的戰術性「認知作戰」，也就是「不去指責搶匪，反而指責受害人」。他告訴DW：「台灣並沒有挑釁中國，現在是中共要催毀台灣的民主。」

他進一步指出，透過漢光兵推，台灣只是在向國際社會展現「保護自己的意願跟能力」，而包含美國在內等北約、歐盟國家應該都看得清楚，「所以並沒有指責台灣挑釁，反而是要北京避免其他挑釁的做法」。

蘇紫雲強調，台灣傳遞給北京的信息是「不輕啟戰端」，因為此次軍演「純粹是防衛性」，包含反空降、反登陸作戰等，都是防禦型科目，而非在模擬如何主動攻擊中國。

與此同時，中國媒體也試圖質疑台灣的軍事實力。台灣漢光演習首日，在台北附近一處軍事基地發生爆炸案，造成9人受傷。隨後，《環球時報》援引中國軍事專家張學峰說法表示，台軍漢光實兵演練，「已經到了不出意外才是意外的地步」，該意外反映出「台軍總體訓練水平、作戰能力偏低」。

對於中國的質疑，周宇平並不訝異。「北京當然會嗤之以鼻，」他說：「軍事演習本質上就是對立關係……而戰力懸殊是事實，台灣政軍機關如何使大陸攻台前必須三思再三思，仍然有很多地方可以加強與改變。」

他補充道：「軍事作戰是下下策，不戰而屈人之兵才是贏家」。

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