戰訓任務繁複 國軍漢光實兵28日中午由統裁部宣布結束

在世人認知無人機的戰場使用方式之外，以色列已經在悄悄往下個世代邁進，在以色列中部模擬戰場中，大約一個人高，幾英尺寬的模擬空投容器，從被樹木和灌木叢包圍的乾燥田野裡緩緩打開上蓋，裡面的無人機依序啟動，一架又一架的中型四軸無人機飛行器升空，並很快就消失在空中。

2023-07-27 15:26