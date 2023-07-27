戰訓任務繁複 國軍漢光實兵28日中午由統裁部宣布結束
國軍漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天「提升國土防衛作戰效能」階段，除第四作戰區受命防颱停止操演外，各作戰區陸續完成各科目驗證。今年漢光實兵預計明（28）日中午前結束。
漢光實兵操演自本月24日展開，各作戰區連日陸續依「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」等階段實施驗證。期間雖發生基隆彈藥分庫迫擊砲彈爆炸事件，加上杜蘇芮颱風過境影響操演天候，軍方沈著因應，陸續完成任務。
據了解，明（28）日各作戰區還有包括戰傷救護等「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等科目，預定中午前由操演統裁部宣布演習結束。各作戰區將專注因應杜蘇芮颱風可能帶來的災情。
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