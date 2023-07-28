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漢光最大演練 八里軍演阻絕敵軍搶灘

聯合報／ 記者洪哲政蔡晉宇／台北報導
國軍漢光39號演習，昨天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，昨天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。記者林俊良／攝影

國軍漢光39號演習實兵操演，昨在八里北堤沙灘實施第3作戰區聯合反登陸作戰演練，蔡總統全程視導。她向參演官兵表示，這項操演是今年漢光演習中規模最大的演練，內容參考俄烏戰爭經驗，提升後備部隊在灘岸上的防衛作戰能力，也讓世界看到台灣守護國家的決心。

年度漢光實兵昨日進入第4天，依防衛作戰進程，國軍於新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」。蔡總統車隊昨進入淡水河口演習地境後，上空出現兩架陸航OH-58D戰搜直升機低空掩護，伴隨車隊進駐到八里挖子尾營區據點。蔡穿著野戰服聽取作戰簡報後，親自搭乘悍馬車上灘頭視導灘岸阻絕設施，並在營外步行了解在步戰聯合陣地間的戰壕設施，隨後前往緊臨沙灘的台北港高處視導操演。

受到杜蘇芮颱風環流影響，操演取消部分海空兵力，但地面紅藍兩軍AAV7P7兩棲登陸車與戰甲車在水際灘頭上的攻防依然震撼，充分營造實戰氣息。

第3作戰區陸軍6軍團政戰主任史順文在操演結束後受訪表示，八里海灘、台北港及淡水河口是台灣北部重要戰略要地，八里海灘非常適合敵軍作為正規登陸的位置，結合台北港、桃園機場，在戰術戰法上，構成一個環形登陸場，便於行政下卸，兵力快速增長。

蔡總統表示，操演除了搭配工兵部隊在灘岸設置阻絕設施，也參考俄烏戰爭經驗，結合既有地形，強化各式武器陣地，達到抗彈、抗炸效果，提升後備部隊在灘岸上的防衛作戰能力。而在大家戮力合作下，充分展現阻止敵軍建立灘頭陣地的作戰企圖，順利完成作戰任務。

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