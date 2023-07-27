陸軍官校新校長 維吉尼亞軍校畢業

國軍8月1日新一波將領人事調動，其中新任陸軍官校校長，由原第八軍團參謀長余劍鋒少將接任。美國維吉尼亞軍校畢業的余劍鋒，是陸軍官校創校以來，第一位畢業於外國軍校的校長。尤其明年陸官將慶祝創校100周年，象徵意義重大，新任校長人選格外引人矚目。

余劍鋒就讀陸軍官校時，獲保送至維吉尼亞軍校，因此同時擁有兩校的學位。此後他又獲得美國威斯康辛大學碩士、德州農工大學博士。軍旅生涯曾擔任陸軍台東指揮部指揮官、中正預校校長、駐美軍事代表團長等職務。

另外，參謀本部通資次長室電戰規劃處長蕭人瑾少將，調任空軍通航聯隊長。蕭人瑾是目前國軍唯一非政戰官科的女性將領，此次成為空軍史上第一位女性聯隊長。

先前由於健康因素暫調海軍司令部委員的參謀本部後勤次長許金騰中將，休養後調任海軍教準部指揮官，原指揮官敖以智中將接任海軍副司令。金防部指揮官陳忠文中將調陸軍副司令，遺缺由現任參謀本部人事次長李定中中將接任，人事次長由陸軍司令部後勤處長劉暐欣少將接任，升任中將。