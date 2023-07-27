漢光實兵後國軍將領異動 八十年班首位中將劉暐欣出列
國軍在漢光39號演習實兵操演明日告一段落後，國軍將有一波人事異動。陸軍司令部後勤處少將處長劉暐欣將調任陸軍六軍團副指揮官佔中將缺，將是軍中80年班首位晉升中將；曾任駐美軍事代表團長的陸軍八軍團少將參謀長余劍鋒，將調任陸軍官校校長。相關人事將於8月1日生效。
陸軍方面人事異動如下：國防部人次室中將次長李定中調金防部指揮官；六軍團中將副指揮官劉沛智調國防部人次室次長。金防部中將指揮官陳忠文調陸軍司令部副司令；陸軍司令部後勤處少將處長劉暐欣調陸軍六軍團中將副指揮官；陸勤部運輸處少將處長孔令榮調陸軍司令部後勤處處長。
此外，陸軍第三地區支援指揮部少將指揮官巫建輝調陸勤部補給處處長；陸勤部保修處少將處長劉青勳調陸勤部參謀長；陸軍第五地區支援指揮部少將指揮官梁永坤調陸勤部保修處處長。陸勤部保修處上校副處長劉政谷調陸軍第三地區支援指揮部指揮官。陸軍司令部後勤處上校副處長陳其銘調陸軍第四地區支援指揮部少將指揮官；陸軍司令部後勤處整後組上校組長黃譯徵調陸軍第五地區支援指揮部少將指揮官。陸軍第四地區支援指揮部少將指揮官陳益志調國防部後次室後勤管理處處長。陸勤部上校副參謀長李世傑調陸勤部運輸處少將處長。國防部軍備局獲管處少將處長游玉堂調陸勤部副指揮官；陸勤部補給處少將處長李健青調軍備局獲管處處長。
陸軍八軍團少將參謀長余劍鋒調陸軍官校校長；陸軍官校少將校長侯嘉倫調八軍團參謀長。
海軍方面，海軍教準部中將指揮官敖以智調海軍司令部副司令；海軍司令部中將委員許金騰調海軍教準部指揮官。
空軍方面，空軍司令部少將副參謀長陳黃榮調國防大學空軍學院院長。空軍司令部後勤處少將處長林志宏調空軍司令部副參謀長。空軍保修指揮部少將指揮官蔡進精調空軍司令部後勤處處長。空軍航空技術學院少將校長田忠儀調空軍保修指揮部指揮官。空軍第六聯隊少將聯隊長林照川調松指部指揮官；松指部少將指揮官楊炳申調任空軍第六聯隊聯隊長。空軍司令部後勤處上校副處長李瀚鼎調航空技術學院少將校長；空軍通航聯隊少將聯隊長調通次室電戰規劃處處長；通次室電戰規劃處少將處長蕭人瑾調通航聯隊聯隊長。
後備方面，全動署後備指揮部少將參謀長朱志保調全動署後備指揮部副指揮官；南區後備指揮部少將指揮官薛淵源銓調全動署後備指揮部參謀長。全動署後備指揮部上校副參謀長王之聖調南區後備指揮部少將指揮官。
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