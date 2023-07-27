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影／漢光演習實兵操演 八里海灘聯合反登陸作戰

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實践全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實践全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影

國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，蔡英文總統也前往視導，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視，今年也擴大結合全民總力執行。

因為颱風杜蘇芮影響，空軍F-16V與IDF戰鬥機支援以及海上兵力項目都取消。第三作戰區並且整合八里地區的警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。

另外，國防部參考俄烏戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等9種阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸放果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。

演習結束後，六軍團發言人史順文被外國媒體問到，漢光演習實兵操演，是希望向中國傳遞什麼樣的訊息？史順文表示，國軍每一個演習與行動，都是針對敵情最可能的狀況行動來進行操演，今天的兩岸情勢，以及我們台灣面對的軍事威脅，各方都非常清楚，國軍想要傳達的是，國軍會盡全力來防衛國家。

國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區並且整合八里地區的警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區並且整合八里地區的警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天在八里與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，模擬台北港遭受敵軍攻擊爆炸。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天在八里與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，模擬台北港遭受敵軍攻擊爆炸。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，今年也擴大結合全民總力執行。因為颱風杜蘇芮影響，空軍F-16V與IDF戰鬥機支援以及海上兵力項目都取消。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，今年也擴大結合全民總力執行。因為颱風杜蘇芮影響，空軍F-16V與IDF戰鬥機支援以及海上兵力項目都取消。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，蔡英文總統（後車前左）也前往視導，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，蔡英文總統（後車前左）也前往視導，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，圖為假想敵AAV-7發攝導爆索，掩護後續部隊登陸。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，圖為假想敵AAV-7發攝導爆索，掩護後續部隊登陸。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實践全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習，今天在八里挖子尾灘頭進行聯合反登陸作戰演練，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實践全民守護鄉里及國家安全之目標。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視。今年也擴大結合全民總力執行。結合現地既有地形地物,強化各式武器陣地抗彈、抗炸放果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視。今年也擴大結合全民總力執行。結合現地既有地形地物,強化各式武器陣地抗彈、抗炸放果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練。記者林俊良／攝影
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練。記者林俊良／攝影

漢光演習 國軍 八里

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