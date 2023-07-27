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影／漢光演習實兵操演 八里海灘聯合反登陸作戰
國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，蔡英文總統也前往視導，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視，今年也擴大結合全民總力執行。
因為颱風杜蘇芮影響，空軍F-16V與IDF戰鬥機支援以及海上兵力項目都取消。第三作戰區並且整合八里地區的警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。
另外，國防部參考俄烏戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等9種阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸放果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。
演習結束後，六軍團發言人史順文被外國媒體問到，漢光演習實兵操演，是希望向中國傳遞什麼樣的訊息？史順文表示，國軍每一個演習與行動，都是針對敵情最可能的狀況行動來進行操演，今天的兩岸情勢，以及我們台灣面對的軍事威脅，各方都非常清楚，國軍想要傳達的是，國軍會盡全力來防衛國家。
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