影／漢光演習實兵操演 八里海灘聯合反登陸作戰

國軍漢光39號演習今天進入第4天，第三作戰區在八里海灘、台北港與淡水河口進行聯合反登陸作戰與要港防衛實兵演練，蔡英文總統也前往視導，由於這是護衛大台北中樞的衛戍防衛作戰重點項目，格外受到重視，今年也擴大結合全民總力執行。

因為颱風杜蘇芮影響，空軍F-16V與IDF戰鬥機支援以及海上兵力項目都取消。第三作戰區並且整合八里地區的警、消、民防團隊與地方組織等全民總力，與常備部隊共同禦敵。藉著縝密工事、阻絕及兵力、火力配置，將入侵敵軍阻擋在灘岸之線，驗證平日訓練成果，實踐全民守護鄉里及國家安全之目標。

另外，國防部參考俄烏戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等9種阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸放果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。