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漢光反登陸操演逼真震撼 國軍傳達全力以赴維護國安

聯合報／ 記者洪哲政／新北即時報導
漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天，國軍上午在強風吹襲於新北八里地區淡水河口地帶執行「聯合反登陸作戰操演」，現場逼真震憾。記者洪哲政/攝影
漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天，國軍上午在強風吹襲於新北八里地區淡水河口地帶執行「聯合反登陸作戰操演」，現場逼真震憾。記者洪哲政/攝影

漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天，國軍上午在颱風外圍環流帶來的強風吹襲下，於新北八里地區淡水河口地帶執行「聯合反登陸作戰操演」，現場逼真震憾，圓滿達成。陸軍第六軍團政戰主任史順文表示，透過演練傳達，國軍面對敵情，每個角落的官兵對於守護鄉里、維護國家安全，都深具信心，並全力以赴。

國軍漢光39號演習今（27）日進入第4天，第三作戰區表示，操演以整合全民總力，遂行作戰計畫演練為主軸，依防衛作戰進程，於新北八里地區執行「聯合反登陸作戰操演」，展現平日訓練成果，提升國土防衛作戰能量。現場攻擊及防衛軍對抗，不少外媒都稱讚還原逼真戰場。

第三作戰區於台61快速道路一線，結合新北市全民總力，構築各式武器陣地，搭配工兵部隊於灘岸設置阻絕設施，達到遲滯與擾亂敵軍之效，同時新增各式掩體，可有效加強陣地反裝甲火力，以癱瘓、摧毀敵登陸載具於岸際；另參考俄烏戰爭經驗，運用徵購、徵用物資及相關阻絕設施，於陣地周邊設置水泥枕木、水泥方塊、紐澤西護欄等阻材，結合現地既有地形地物，強化各式武器陣地抗彈、抗炸效果，藉以提升後備部隊灘岸防衛作戰能力。

史順文在操演結束後受訪表示，八里海灘、台北港及淡水河口是台灣北部很重要的一個戰略要地，尤其八里海灘非常適合敵人作為正規登陸的位置，結合台北港、桃園機場，在戰術戰法上，構成一個環形登陸場，便於他行政下卸，兵力快速增長。

他進一步說，根據敵情的判斷，敵人可能會在八里海灘突擊登陸，陸戰的兵力則企圖奪取台北港，來作為行政下卸的基地。或者運用快速載具，從淡水河溯河上陸，沿萬華直取台北中樞。

史順文指出，根據這些敵情的判斷，作戰區統一指管三軍部隊；同時也整合地區全民總力，與常備部隊共同來抵禦敵軍的攻勢。藉由縝密的工事、阻絕設施的完善準備，以及適當的兵、火力配置，成功阻止敵人的進犯企圖。

有外媒詢及國軍這項操演將向中共傳達什麼訊息？史順文說，每個演練都是針對敵情判斷和敵最可能的行動來作操演，我國面臨的兩岸情勢或軍事威脅非常清楚，國軍想傳達的就是，國軍盡全力防衛國家，每個角落的官兵都會盡義務，並深具信心，透過操演，對於守護鄉里，維護國家安全，所有官兵都將全力以赴。

漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天，國軍上午在颱風外圍環流帶來的強風吹襲下，於新北八里地區淡水河口地帶執行「聯合反登陸作戰操演」，現場逼真震憾，圓滿達成。陸軍第六軍團政戰主任史順文表示，透過演練傳達，國軍面對敵情，每個角落的官兵對於守護鄉里、維護國家安全，都深具信心，並全力以赴。記者洪哲政/攝影
漢光39號演習實兵操演今（27）日進入第4天，國軍上午在颱風外圍環流帶來的強風吹襲下，於新北八里地區淡水河口地帶執行「聯合反登陸作戰操演」，現場逼真震憾，圓滿達成。陸軍第六軍團政戰主任史順文表示，透過演練傳達，國軍面對敵情，每個角落的官兵對於守護鄉里、維護國家安全，都深具信心，並全力以赴。記者洪哲政/攝影

國軍 漢光演習

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