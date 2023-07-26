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北車國家關鍵基礎設施防護演練 憲警模擬制服恐怖份子

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
憲兵指揮部今日清晨在台北車站實施衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護演練，憲警合作制服模擬佔據車站樞紐的恐怖份子。圖/軍聞社
憲兵指揮部今日清晨在台北車站實施衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護演練，憲警合作制服模擬佔據車站樞紐的恐怖份子。圖/軍聞社

憲兵指揮部今日清晨在台北車站實施衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護演練，憲警合作制服模擬佔據車站樞紐的恐怖份子。

軍聞社報導，為確保衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護能力，憲兵指揮官周廣圻今日視導憲兵第202指揮部台北車站安全防護實兵演練，驗證設施防護指管通聯機制、情報傳遞、民眾疏散、反制敵特攻及爆裂物處置等課目，展現軍民聯合及民防系統在籍化的應變能力。

操演中紅軍模擬敵軍偽裝旅客進入台北車站內，意圖控領車站，並劫持大批民眾。憲兵211營接獲命令後，立即開設前進指揮所，偕同衛戍區守備部隊，殲滅敵特攻及應處突發狀況，成功奪回重要交通樞紐。

周廣圻表示，平時應落實與地方政府協調聯繫，持續戰場經營工作，共同維護國家安全，並透過戰綜、動員、災防三大會報機制，達到全民防衛的目標。

此次演練，由台北市政府警察局、消防局、刑事警察特勤中隊、捷運警察隊、民防大隊、台北市後備指揮部與鐵路警察局、刑事警察局等單位共同參演。

憲兵指揮部今日清晨在台北車站實施衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護演練，憲警合作制服模擬佔據車站樞紐的恐怖份子。圖/軍聞社
憲兵指揮部今日清晨在台北車站實施衛戍區「國家關鍵基礎設施」防護演練，憲警合作制服模擬佔據車站樞紐的恐怖份子。圖/軍聞社

警察 憲兵 民防

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