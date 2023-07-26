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蔡英文總統到桃園煉油廠視察漢光演習 叮嚀網路攻防多演練

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統昨天確診新冠肺炎，今天上午依然前往桃園煉油廠視導「漢光39號演習國家關鍵基礎設施防護演練」。圖／總統府提供
蔡英文總統昨天確診新冠肺炎，今天上午依然前往桃園煉油廠視導「漢光39號演習國家關鍵基礎設施防護演練」。圖／總統府提供

蔡英文總統昨天確診新冠肺炎，今天上午依然前往桃園煉油廠視導「漢光39號演習」國家關鍵基礎設施防護演練。她表示，今天的演習，除了針對廠區的災防搶救，也加入了網路的攻防應處。這個部分要請廠方在平時多加演練，並且加強資安防護的基礎建設，來降低網路攻擊的風險和影響。

蔡總統說，今天來到桃園煉油廠，看到軍、憲、警、消、特種防護團的弟兄姊妹們，全力投入實兵演習。大家不但反應迅速，更是合作無間，非常感謝大家的努力。特別感謝桃園市後備旅步一營，負責整合地區的民力、物力，讓今天的演習順利進行。

蔡總統說，桃園煉油廠是國家第一級的防護目標，攸關社會民生、經濟的運作。這次特別在漢光39號演習中，納入煉油廠的防護演練，就是要設想可能遭遇的攻擊或災害，來建立周全的應變對策，有效保護國家重要的基礎設施。

蔡總統說，今天的演習，除了針對廠區的災防搶救，也加入了網路的攻防應處。這個部分要請廠方在平時多加演練，並且加強資安防護的基礎建設，來降低網路攻擊的風險和影響。

蔡總統說，也要從全社會防衛的概念出發，整合運用軍事、中央、地方政府、以及民間的合作防護資源，並且協調各單位共同合作。因此，第一次在演習中整合這麼多單位，就是要讓大家建立夥伴關係、培養合作默契，如果發生狀況，才能夠發揮組織功能，維持正常運作。

蔡總統表示，關鍵基礎設施和國家安全、民生需求息息相關。要持續強化各項防護演練，在面臨威脅時，有能力快速復原，並且降低設施運作中斷的影響。此外，為了提升對國家關鍵基礎設施的保護，在今年5月，政府完成了22部相關法案的修法工作，針對實體破壞及虛擬侵害等行為，都加重刑責。

蔡總統說，「最後我還是要再次感謝所有參與演習的夥伴。我們要特別感謝內政部、國防部、還有所有軍團、負責的指揮官、以及所有的工作同仁，期盼和大家一起持續提升臺灣的耐災韌性，為守護國家來努力。」

蔡英文總統昨天確診新冠肺炎，今天上午依然前往桃園煉油廠視導「漢光39號演習國家關鍵基礎設施防護演練」，合影時保持社交距離。圖／總統府提供
蔡英文總統昨天確診新冠肺炎，今天上午依然前往桃園煉油廠視導「漢光39號演習國家關鍵基礎設施防護演練」，合影時保持社交距離。圖／總統府提供

桃園 蔡英文 漢光演習

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