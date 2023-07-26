桃園人不擔心成為兩岸戰爭重災區？牛煦庭公布民調結果

桃園市立法委員參選人、市議員牛煦庭今天中午公布一分「漢光演習在桃園」民意調查，顯示桃園20歲以上不到一半的受訪者，雖然知道有漢光演習指出，但是超過一半不擔心桃園會成為兩岸戰爭下的重災區。牛煦庭強調這意味著多數人不清楚漢光演習用意和目的，更不知道桃園會成為重災區。

值得注意的是這分民調有65.3%同意避戰拚經濟更重要，只有19.9%不同意。

牛煦庭表示，今年漢光演習（正在進行）和過去的不同之處在於過去是挑點演練、殲敵境外，而到現在的戰略逐漸變成全島演練、據點奪回，顯示國防策略的調整是逐漸走向要求全民共存亡；強調實戰、擬真化，桃園是工業大城，也有很多的軍事要塞和國家重大基礎建設包括國際機場、桃園煉油廠、大潭電廠等關鍵設施，加上竹圍海岸被視為重要登陸位置，都是演練重點，顯示桃園顯然是兩岸戰爭的戰略要地，但讓人擔憂多數桃園人卻不知道自己處在什麼樣的戰爭風險。

牛煦庭以煉油廠為例示警，指出鄭文燦任桃園市長的時候曾說，桃園煉油廠周邊聚集了75萬人口，由此觀察人民的心防是否足夠？演練的強度是否足夠？戰爭發生時，是否有充分的應變能力與措施？除此之外，桃園遍佈軍事基地、軍事學校，密度是全台之冠。桃園台地是每次兵推空降的區域、竹圍漁港則是灘岸登陸的目標，如今桃園人口已經達230萬，事實上身處戰爭最高風險地區，但桃園人是否知情？卻無人聞問，他自費做一分民意調查，顯示桃園人對漢光演習、萬安演習，不知情者過半，顯示民心無感。

牛煦庭譴責民進黨的外交政策拉高國家的戰爭風險，一方面又無法落實人民心防，就是不希望戰爭與和平成為選舉話題，但如此兩面手法，真的有利人民心防？真的有利戰爭準備？他表示人民有知的權利，繼續擦脂抹粉，不利國家安全。

這分民調還顯示，多數民眾認為決戰境外優於巷戰牽制，牛煦庭認為，如果民眾不希望將來演變為城鄉巷戰，大量犧牲生命與財產，那麼政府也應據以調整國防政策，而非片面認定。國防政策，顯然應該回到精兵政策，然志願役招募的問題始終存在，而高達六成的民意支持全面提升志願役待遇。

民意調查也顯示，儘管多數民意支持國防，但同樣有六成的桃園人認為，避戰降低風險，是正確的決定，牛煦庭表示，政府應以多邊經貿合作、謹慎的外交談判，取代現在外交部長屢屢戰狼失言，無謂增加國防部負擔和風險的錯誤路線。他呼籲各總統參選人，重視桃園民意，讓選舉回到國政議題討論，才是人民之福。

牛煦庭委託世新大學知識經濟發展研究院民調中心，調查時間為7月19日至20日調查對象為桃園年滿20歲以上的民眾，有效樣本1070，在95%信心水準下抽樣誤差不超過正負3%。民調顯示47.9%知道要舉行漢光演習，52.1%不知道或拒答；35%非常擔心或有點擔心桃園會成為兩岸戰爭的重災區，57.9%不太擔心或非常不擔心。