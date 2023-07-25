因應防颱 國防部宣布：花蓮縣、台東縣明萬安演習取消

國防部今天表示，因應颱風「杜蘇芮」陸上警報警戒區域，東部地區花蓮縣、台東縣原訂民國112年7月26日「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不予實施，以利災防整備。

【中央社／台北25日電】

國防部今天表示，杜蘇芮颱風逐漸接近台灣地區，國防部與負責南台灣災防救援的第四作戰區已完成一級開設，同時原訂明天在花蓮、台東舉行的萬安46號演習將取消。

國防部晚間發布新聞稿指出，因應杜蘇芮颱風逐漸接近台灣地區，國防部下午4時配合中央災害應變中心完成一級開設；第四作戰區則於下午5時完成一級開設，其餘各作戰區將配合地方政府開設等級提升。

國防部說，國軍已完成整備，隨時依令投入災害防救任務，並持續掌握颱風後續行經路線，彈性調整演習部隊兵力，在確保官兵安全前提下，主動配合地方政府、警消等單位，發揮政府整體災防能量，以確保民眾生命財產安全。

國防部也指出，東部地區花蓮縣、台東縣原訂於明天舉行「萬安46號演習」取消，原預劃防空警報傳遞與發放等演練不實施，以利災防整備。

國軍現在設有5大作戰區，第一作戰區為陸軍澎湖防衛指揮部，第二作戰區為陸軍花東防衛指揮部，第三作戰區為鎮守北台灣的陸軍六軍團，第四作戰區為衛戍南台灣的陸軍八軍團，第五作戰區為駐紮中台灣的陸軍十軍團；除了五大作戰區，金門、馬祖也有防衛指揮部編制。