陸軍工兵八里灘岸加強阻絕設施 投入反登陸作戰操演

「漢光39號演習」實兵演練今日進入第二天，結合想定及戰況推演，新北八里海灘的守備部隊實施戰場經營及戰力防護演練，官兵依防禦計畫執行阻絕設置，同時嚴防來自空中的威脅，為後天（27日）實施反登陸作戰強化戰力保存。

軍聞社報導指出，陸軍53工兵群官兵今日上午於八里海灘進行各項阻絕設施的架設，從水際、灘際至岸際依序分別有消波塊、角鋼、鋼刺蝟、防戰車壕、沙堤等，同時運用廢棄車輛、貨櫃及預注混凝土、蛇腹型鐵絲網等，依打擊及守備部隊的兵火力需求進行配置，以達我軍火力發揚，並遲滯敵軍的登陸行動。