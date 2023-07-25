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陸軍工兵八里灘岸加強阻絕設施 投入反登陸作戰操演

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
官兵設置蛇腹型鐵絲網。圖/軍聞社
官兵設置蛇腹型鐵絲網。圖/軍聞社

「漢光39號演習」實兵演練今日進入第二天，結合想定及戰況推演，新北八里海灘的守備部隊實施戰場經營及戰力防護演練，官兵依防禦計畫執行阻絕設置，同時嚴防來自空中的威脅，為後天（27日）實施反登陸作戰強化戰力保存。

軍聞社報導指出，陸軍53工兵群官兵今日上午於八里海灘進行各項阻絕設施的架設，從水際、灘際至岸際依序分別有消波塊、角鋼、鋼刺蝟、防戰車壕、沙堤等，同時運用廢棄車輛、貨櫃及預注混凝土、蛇腹型鐵絲網等，依打擊及守備部隊的兵火力需求進行配置，以達我軍火力發揚，並遲滯敵軍的登陸行動。

此外，關渡地區指揮部河防兵力也實施戰力防護與整備，官兵們在接獲命令後，依兵火力配置，搬運彈藥等後勤補給進入戰壕，測試有、無線電，並對外實施警戒；20機砲組官兵也迅速進入陣地，撤離偽裝網並對空實施警戒搜索，防止敵空中兵力對我軍造成威脅。

20機砲組對空警戒。圖/軍聞社
20機砲組對空警戒。圖/軍聞社

八里 演習 陸軍

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