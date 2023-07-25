漢光操演中油液化廠遭入侵 保二、憲兵、陸戰合力殲滅

海軍陸戰隊今天在高雄中油永安液化天然氣廠執行漢光演習，假想國內關鍵設施遭敵方入侵，現場保二警、憲兵等戰力，不敵特工戰術，派出國軍陸戰奪回重要廠區，並安插設施起火等意外發生，進行跨單位維安演練，展現國軍作戰應變能力。

進入漢光39號演習第二天，陸戰99旅今天在高雄永安區的中油液化天然氣廠進行操演，一開始，由部署於國營企業的保二總隊發現特工滲入，同步回報中心請求支援，第一批前往支援單位為憲兵隊，之後由陸戰99旅登場演習。

「透過演練，能了解友軍單位工作性質，有助於未來作戰時的協同合作。」陸戰99旅步三營步八連上尉連長江文廷表示，本次與高鳳作戰分區的海巡、警、憲、消等單位實兵演練，竭力能更加純熟整備防護，展現聯戰效能。

此次演習過程中，保二總隊警力先完成廠區封鎖，並做好交通管制，避免再有外部人員進入，憲兵部隊則於第一線與敵軍對峙，陸戰火力班在聯合指揮管制下，以20機砲及40機槍掩護步兵前進作戰，並確保我方戰略物資安全。