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陸軍展示八里地下「步戰聯合陣地」 交叉火網殲滅敵軍
參與漢光實兵的第三作戰區，今天上午展示部署在新北八里海岸二線處由地堡、壕溝與戰車組成的「步戰聯合陣地」。地下陣地部署飲水、乾糧及武器裝備，官兵可避開敵去從容變位置，持用步機槍防衛陣地，地下射口在戰鬥中可掀起頂蓋，持用六六火箭彈突襲殲敵。
新北八里挖子尾據點在今年的漢光實兵操演中持續進行壕溝地堡工事部署示範，稱之為「步戰聯合陣地」，除有109後備旅步兵駐防外，M60A3戰車也在中科院新式反紅外線偵測偽裝網下隱伏在陣地中。
這處地下壕溝陣地由沙包堆疊而成，原應在灘岸二線的防風林內設置，但礙於國有防風林地依法不能開挖，因此設置在高架橋下。陣地面向敵軍開設四處地下機槍射口，由地下通道相連，有專設空間各自儲存飲水乾糧、武器彈藥。射堡內有圖示介紹射口外環境與射角範圍，可對外形成棉密的交叉火網。
軍方指出，步戰聯合陣地位於首波接戰灘岸的第二線，是敵軍溢出灘岸向城鎮前進的第一線。去年並無戰車駐守，今年考量阻敵火力，加設戰車強化火力。
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