同心演習 動員6民間軍需公司

國防部為驗證後備動員能量，隨漢光演習發布「同心卅三號」演習動員召集令，除教召後備軍人，也動員曾與國軍簽訂軍備生產契約的六家民間公司，由軍方派員進駐民間公司設立維修點，實施四、五級裝備維修，民間公司則編組進行隨伴支援，提供軍備維修服務。

這次接獲動員召集、依軍需工業體系轉換程序及時限實施作業的包括陸軍兵工整備發展中心與豐兆公司、陸軍飛彈光電基地勤務廠與均利公司、海軍蘇澳後勤支援指揮部與龍德造船公司、空軍松山基地指揮部與亞航公司、空軍第一後勤指揮部與金賓公司、軍備局生產製造中心第二○五廠與第一伸銅科技股份有限公司。

六家民間公司都是國軍軍備產製及維修的合作商，演習時必須配合部隊行動。舉例而言，金賓承攬生產國軍各式作戰載台與維修，承包空軍第一後勤指揮部負責所有機場地面裝備的維修，也負責空軍天弓、愛國者飛彈發射車輛底盤與國軍輕型戰術輪車維修；同心演習命令下達後三天，公司編組人員需進行隨伴支援，機動維修演習中發生狀況的各式載台與輪車，部分軍方後勤單位明後天也將赴金賓總公司開設前進維修點。

【記者曾增勳／桃園報導】同心卅三號演習，桃園後備旅教召一百廿多人，其中十九人為女性。教召員昨天到楊梅國中報到後編成戰鬥支援連，因應漢光演習模擬配合打擊部隊推演；為期五天的訓練分步槍、機槍、迫砲及通訊專長演練。

陳姓女教召員服役期間擔任駕駛兵，這次主動報名參加教召，回味昔日軍中生活；原擔任測量兵的梁姓男子，坦言退伍三年已把戰技忘光了；陳姓男教召員說，以前參加教召打靶射擊都採臥射，沒有蹲射及立射，反而不如生存遊戲的實戰訓練。