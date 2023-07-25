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戰機飛彈演練轉場 北市模擬封橋

聯合報／ 記者洪哲政林宛諭／連線報導
海軍部署在花蓮的海鋒四中隊反艦飛彈車隊，昨清晨執行漢光演習戰術機動任務，南下台東部署。圖／軍聞社
海軍部署在花蓮的海鋒四中隊反艦飛彈車隊，昨清晨執行漢光演習戰術機動任務，南下台東部署。圖／軍聞社

國軍漢光卅九號演習實兵操演首日科目驗證，各作戰區實施後備軍人教召及戰機轉場保存戰力。軍方指出，各基地戰機、陸基反艦飛彈陸續實施轉場、就地掩蔽或從西岸飛往花蓮佳山與台東石子山洞庫；軍方還公布海軍布雷艇中隊在蘇澳基地實施「水雷整備」作業實況，展示嚇阻意味。

另外，憲兵指揮部今日入夜將演練台北市聯外橋梁阻絕、封鎖及檢管程序。台北聯外橋梁取消管制多年，憲兵反覆演練封鎖標準程序，但為避免影響交通，今晚的操演不會真正管制橋梁，只在停車場以拒馬及一個排的兵力模擬演練。

漢光首日，「同心卅三號」演習也登場，各作戰區步兵旅、教召旅參與演習的後備軍人陸續前往指定地點報到。台北至桃園重點區由步兵一○九旅後備軍人負責灘岸後第二道防線，阻控攻擊軍登岸往城鎮推進；後備部隊也在彰化伸港海灘實施阻絕設置及陣地編成。

「精進戰力保存」科目驗證，空軍F-16V、IDF、幻象2000各型戰機與C-130H運輸機於西岸基地起飛，或就地掩蔽偽裝，或陸續飛往花蓮佳山、台東石子山洞庫。海軍部署在花蓮的海鋒四中隊反艦飛彈車隊，昨晨也自新建基地駛出，包括雄二、雄三飛彈車與射控指管車南下台東部署。

雄三飛彈 演習 軍人 戰機 F-16V 漢光 海軍

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