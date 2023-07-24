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桃園漢光演習首度教召19名女性 退伍女兵很期待 生存遊戲玩家：沒有用
國軍漢光39號實兵演習今天起一連5天舉行，陸軍今天上午在桃園市楊梅辦理桃園後備旅教召動員報到及編成，男女教召人員專長編成隊伍，展開臨戰作戰操練，參加教召人員有人期待教召複訓提升戰技，一名參與教召的生存遊戲玩家無奈表示，教召操練例如打靶訓練臥射，不如生存遊戲模擬蹲射或立射演練，實際效果沒有用。
國軍漢光39號演習登場，國防部同時進行同心33號演習動員召集令，下令領取教育召集命令的男女後備軍人，桃園後備旅教召動員令總計男女教召120多人、其中女性19人，在中午前分別到楊梅國中報到，先進行PCR檢測及填寫服役兵種履歷資料，女性教召也是今年試行評估，參與教召女性都是自願參加。
教召梁姓男子擔任陸軍測量兵服役4 年，自3年前退伍，後從事板模工作，第一次接到教召令訓練，梁表示，退伍後戰技都忘光了，他覺得參加教召，沒有任何建議、也無心得分享。陳姓教召男子長期參加生存遊戲玩家「僱用兵」訓練，他認為，他參加過教召訓練，像是打靶射擊都採臥射訓練，沒有蹲射、立射訓練，反而不如生存遊戲的實戰訓練，無助於實際戰技。
一名陳姓女教召人員退伍3年多，從事電子業工作，她卻滿心期待參加教召操練回味軍中生活，她表示，她在軍中擔任汽駕兵，看到友人貼文這次辦理女生教召，因此自動報名教召訓練來複訓，嘗試回味軍中生活，她曾參加漢光演習，每天全副武裝戰備演練，參加教召精實演練，有助累積戰技經驗。
這項男女教召編成戰鬥支援連，因應漢光演習，模擬配合打擊部隊推演，一連五天訓練，沒有打靶射擊行程，分步槍、機槍、迫砲及通訊專長演練，如同部隊平常訓練，桃園後指部馬中校說，教召演訓包括愛國、法治教育，安排路線行軍，在固定地點戰鬥教練，進行戰場經營及狀況推演比照臨戰訓練，提升戰技。
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