快訊

高息時代…富豪戶最愛什麼？不只存款 這2商品躍主流

每天逾12小時集訓！建中樂旗聯隊傳捷報 奪世界亞軍興奮尖叫

杜蘇芮轉中颱「最新路徑往南偏」 氣象局估這地登陸機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍漢光實兵演練明起展開 國防部公布部分操演科目

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍「漢光39號演習」實兵演練將於明（24）日展開。記者侯永全/攝影
國軍「漢光39號演習」實兵演練將於明（24）日展開。記者侯永全/攝影

國軍漢光39號演習」實兵演練將於明（24）日展開。據了解，明日白天各作戰區多將進行各後備旅教召動員報到及編成，入夜接近凌晨，則將啟動「精進戰力保存」階段，各主戰部隊將離開駐地進入戰術疏散位置，實施偽裝部署、野外接戰。

國軍39號漢光實兵演習將於24日至28日展開，各作戰區將依「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等科目實施操演。因應「同心演習」展開，明日各作戰區白天多將進行各後備旅教召動員報到及編成。

國防部今日公布24、25日國軍部分白天在公開場域實施的漢光操演科目，包括24日在桃園楊梅國中實施的「桃後旅教召動員報到暨編成」；第五作戰區在彰化伸港海灘實施的「阻絕設置暨陣地編成」。

25日在高雄市永安區興路實施的「關鍵基礎設施防護」；台南市下鯤鯓轉運站站牌實施的「交通線安全防護作為-機動阻絕設置與障礙物排除作業」；空軍將在台東豐年機場執行「戰力整補與發揚操演」。而當日入夜22時後，台北市雙園堤外平面停車場則將實施「橋樑阻絕、封鎖及檢管暨萬華地區守備作戰具體作為」科目。

漢光 演習 國軍 教召 國防部

延伸閱讀

輕颱杜蘇芮恐擾漢光實兵 國防部：已制定應變計畫

國軍漢光實兵陸海空決戰八里 國安高層視導反登陸操演

漢光實兵 海陸AAV7突擊車首闖八里灘岸阻絕設施

漢光實兵八里灘頭作戰預習 官兵步戰協同高溫衝入陣地

相關新聞

國軍漢光實兵演練明起展開 國防部公布部分操演科目

國軍「漢光39號演習」實兵演練將於明（24）日展開。據了解，明日白天各作戰區多將進行各後備旅教召動員報到及編成，入夜接近...

聯戰指揮中心及空作部本月曾斷電 軍方：不影響指管

國軍聯戰指揮中心及空作部7月17日發生電路中斷喪失部分指管功能的狀況，資通電軍指揮部今天說，當日因系統異常導致部分一般電...

刺刀測試疑國造抗彈板 國防部：打擊國防自主官兵士氣

有綠營民代取得聲稱是軍備局205廠生產抗彈板加以測試，以刺刀加以刺穿，質疑產品品質。國防部說，三級戰鬥背心是防彈，不是防...

輕颱杜蘇芮恐擾漢光實兵 國防部：已制定應變計畫

輕颱杜蘇芮下周可能襲台，恐影響國軍漢光39號演習實兵操演實施。國防部今天表示，已制定應變計畫，彈性調整參演部隊與災防兵力...

不甩國防部 林秉宥再發影片「刺刀一次刺穿抗彈版」

新北民進黨議員林秉宥日前將國軍抗彈版帶至美國實彈射擊，結果將抗彈板射穿，並不能有效保護士兵，引發國防部不滿，不僅開記者會...

國防部發布「同心33號演習」令

因應明（24）日陸續展開的漢光39號演習實兵操演，國防部今天向後備軍人發布「同心33號演習」命令，部分公司則依軍需工業體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦