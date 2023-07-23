國軍漢光實兵演練明起展開 國防部公布部分操演科目

國軍「漢光39號演習」實兵演練將於明（24）日展開。據了解，明日白天各作戰區多將進行各後備旅教召動員報到及編成，入夜接近凌晨，則將啟動「精進戰力保存」階段，各主戰部隊將離開駐地進入戰術疏散位置，實施偽裝部署、野外接戰。

國軍39號漢光實兵演習將於24日至28日展開，各作戰區將依「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等科目實施操演。因應「同心演習」展開，明日各作戰區白天多將進行各後備旅教召動員報到及編成。

國防部今日公布24、25日國軍部分白天在公開場域實施的漢光操演科目，包括24日在桃園楊梅國中實施的「桃後旅教召動員報到暨編成」；第五作戰區在彰化伸港海灘實施的「阻絕設置暨陣地編成」。

25日在高雄市永安區興路實施的「關鍵基礎設施防護」；台南市下鯤鯓轉運站站牌實施的「交通線安全防護作為-機動阻絕設置與障礙物排除作業」；空軍將在台東豐年機場執行「戰力整補與發揚操演」。而當日入夜22時後，台北市雙園堤外平面停車場則將實施「橋樑阻絕、封鎖及檢管暨萬華地區守備作戰具體作為」科目。