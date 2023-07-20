國軍漢光實兵陸海空決戰八里 國安高層視導反登陸操演

國軍39號漢光實兵演習下週將正式展開，各作戰區今天陸續進行全兵力預演。參謀總長梅家樹今天陪同國安會副秘書長陳文政，前往視導第三作戰區的八里聯合反登陸操演，並親赴灘頭了解部署，讓外界嗅出本屆漢光實兵操演重點。

國軍39號漢光實兵演習將於本月24日至28日展開，各作戰區將依「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等科目實施操演。

第三作戰區執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演，今年部署紅藍兩軍實際對陣，從河口布雷、河道汽油桶縱火，到灘岸阻絕、殲敵等科目，集結陸海空軍兵力投入操演。兵力動員、疏散遠及北海岸一帶，能監控軍民用通訊的海軍微波車被部署在麟山鼻，支援作戰區指揮通訊；海巡特勤隊的A120突擊艇，則搭載隊員沿淡水河、基隆河道深入北市，執行警戒。

作戰區經營八里北堤海灘陣地已月餘，經數次部分兵力預習後，今天進行全兵力操演。灘岸可見紅軍動員大批AAV7兩棲突擊車隊扮演箭頭，在陸航各式武裝直升機、空軍F-16V、IDF戰機掩護下，模擬登陸灘頭，並發射排雷用的導爆索，試圖突破灘岸阻絕設施；藍軍則動員戰甲車固守灘頭實施圍殲，並有蜂眼雷達及復仇者防空飛彈模擬野戰防空，陣地模擬轟炸的TNT藥包被連續引爆，聲波震動河口兩岸的城鎮區，場面震撼。

桃園以北的西部沿岸地區，南自桃園海湖沙灘、桃園國際機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘及淡水河口一帶，都是共軍犯台直取中樞的潛在路徑。下周漢光實兵將有桃園國際機場反空降、桃園煉油廠關鍵設施防護等多項不公開科目，想定都與八里的反登陸操演連動，驗證共軍同時登陸北台時，防衛軍各項國土防衛作戰的效能。