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國軍漢光實兵陸海空決戰八里 國安高層視導反登陸操演

聯合報／ 記者洪哲政侯永全／新北即時報導
7月20日八里挖子尾反登陸操演預演中，藍軍步戰協同殲敵灘頭。記者侯永全/攝影
7月20日八里挖子尾反登陸操演預演中，藍軍步戰協同殲敵灘頭。記者侯永全/攝影

國軍39號漢光實兵演習下週將正式展開，各作戰區今天陸續進行全兵力預演。參謀總長梅家樹今天陪同國安會副秘書長陳文政，前往視導第三作戰區的八里聯合反登陸操演，並親赴灘頭了解部署，讓外界嗅出本屆漢光實兵操演重點。

國軍39號漢光實兵演習將於本月24日至28日展開，各作戰區將依「精進戰力保存」、「強化海上截擊與護航能力」、「提升國土防衛作戰效能」、「堅韌後勤支援措施」與「防疫措施」等科目實施操演。

第三作戰區執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演，今年部署紅藍兩軍實際對陣，從河口布雷、河道汽油桶縱火，到灘岸阻絕、殲敵等科目，集結陸海空軍兵力投入操演。兵力動員、疏散遠及北海岸一帶，能監控軍民用通訊的海軍微波車被部署在麟山鼻，支援作戰區指揮通訊；海巡特勤隊的A120突擊艇，則搭載隊員沿淡水河、基隆河道深入北市，執行警戒。

作戰區經營八里北堤海灘陣地已月餘，經數次部分兵力預習後，今天進行全兵力操演。灘岸可見紅軍動員大批AAV7兩棲突擊車隊扮演箭頭，在陸航各式武裝直升機、空軍F-16V、IDF戰機掩護下，模擬登陸灘頭，並發射排雷用的導爆索，試圖突破灘岸阻絕設施；藍軍則動員戰甲車固守灘頭實施圍殲，並有蜂眼雷達及復仇者防空飛彈模擬野戰防空，陣地模擬轟炸的TNT藥包被連續引爆，聲波震動河口兩岸的城鎮區，場面震撼。

桃園以北的西部沿岸地區，南自桃園海湖沙灘、桃園國際機場、寶斗厝，北至台北港、八里海灘及淡水河口一帶，都是共軍犯台直取中樞的潛在路徑。下周漢光實兵將有桃園國際機場反空降、桃園煉油廠關鍵設施防護等多項不公開科目，想定都與八里的反登陸操演連動，驗證共軍同時登陸北台時，防衛軍各項國土防衛作戰的效能。

由於蔡總統視導國軍部隊前，慣例皆由陳文政赴現地了解實況，「走」一遍統帥視導路線。他今天前往八里挖子尾海灘，在梅家樹陪同下實際了解操演過程，並乘軍車前往灘頭了解阻絕設施，顯示屆時正式操演將由蔡總統視察的可能性大增。先前已傳蔡總統將親自視導桃園煉油廠關鍵設施防護操演。

漢光實兵預演中，海巡特勤隊快艇沿基隆河深入北市，執行警戒任務。記者洪哲政/攝影
漢光實兵預演中，海巡特勤隊快艇沿基隆河深入北市，執行警戒任務。記者洪哲政/攝影
第三作戰區執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演，兵力動員、疏散遠及北海岸一帶，軍用微波車被機動部署在麟山鼻支援通訊。記者洪哲政/攝影
第三作戰區執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演，兵力動員、疏散遠及北海岸一帶，軍用微波車被機動部署在麟山鼻支援通訊。記者洪哲政/攝影
漢光實兵預演中，紅軍動員大批AAV7兩棲突擊車隊扮演箭頭，模擬登陸八里挖子尾灘頭，試圖突破灘岸阻絕設施。記者侯永全/攝影
漢光實兵預演中，紅軍動員大批AAV7兩棲突擊車隊扮演箭頭，模擬登陸八里挖子尾灘頭，試圖突破灘岸阻絕設施。記者侯永全/攝影
第三作戰區執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演全兵力預演，河口集結海軍快速布雷艇及中和級戰車登陸艦。記者侯永全/攝影
第三作戰區執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演全兵力預演，河口集結海軍快速布雷艇及中和級戰車登陸艦。記者侯永全/攝影
第三作戰區在漢光實兵中執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演，今年部署紅藍兩軍實際對陣，圖為藍軍戰甲車模擬在八里挖子尾灘頭圍殲紅軍AAV-7兩棲突擊車。記者侯永全/攝影
第三作戰區在漢光實兵中執行新北八里北堤海灘、台北港及淡水河口一線的反登陸操演，今年部署紅藍兩軍實際對陣，圖為藍軍戰甲車模擬在八里挖子尾灘頭圍殲紅軍AAV-7兩棲突擊車。記者侯永全/攝影
紅軍AAV-7兩棲突擊車模擬登陸八里挖子尾灘頭時，發射煙霧彈隱蔽試圖轉進。記者侯永全/攝影
紅軍AAV-7兩棲突擊車模擬登陸八里挖子尾灘頭時，發射煙霧彈隱蔽試圖轉進。記者侯永全/攝影
漢光實兵預演中，海巡特勤隊快艇沿基隆河深入北市，執行警戒任務。記者洪哲政/攝影
漢光實兵預演中，海巡特勤隊快艇沿基隆河深入北市，執行警戒任務。記者洪哲政/攝影

桃園 八里 淡水河 漢光 國軍

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