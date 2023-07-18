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軍備局205廠遷廠作業延宕 未影響戰鬥個裝核心品項生產

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍戰鬥個裝防護裝備生產線將擴建。記者洪哲政／攝影
國軍戰鬥個裝防護裝備生產線將擴建。記者洪哲政／攝影

軍備局205廠負責生產國軍戰鬥個裝核心品項及彈藥軍械，國防部表示，205廠現配合高雄市府遷建，正在辦理光中營區釋地，第一階段須於今年5月31日前完成，但因近年市場建築物價漲幅甚鉅，且遭遇新冠疫情、俄烏戰爭、台商大量回流等因素，導致各項工程經費增加、營造工人力缺乏，工程實際進度未達預期目標，迄今廠房仍未完工交付，已影響全案搬遷與釋地期程。

國防部表示，為因應遷建釋地，205廠已將高雄市光中營區輕兵器生產線主要廠房，設備於今年4月停機，預計113年9月陸續進行生產線復線等作業，但高雄市府允諾代建的新廠房卻沒有完工，國防部已於今年2月8日及4月28日函文協調高雄市政府督商趕工，也要求該府每週召開工程進度會議，主動報告工程執行進度與窒礙問題處置，並依「代拆代建、先建後遷」及「生產不中斷」原則，執行後續「舊機拆遷」及「釋地任務」，避免造成國軍戰備任務罅隙。

但生產個裝的軍備局205廠因應遷廠釋地政策，廠房於今年4月起就陸續停機，高雄市政府允諾今年完工的新建廠房卻仍未交付。

不過國防部也說，因應遷廠作業，第205廠已針對112及113年各軍種與中科院需求，於110年起先行提製「20公厘 T75機砲」、「7.62公厘T74排用機槍」、「7.62 公厘T74V同軸機槍」及「0.5吋T90機槍」等4項產品，除「0.5吋T90機槍」將於今(112)年度8月底完成，餘項均已於111年完成產製。

國防部稱，205廠已完成生產排程規劃，於現有產線停機前完成112年包括「5.56公厘機槍彈」等需求生產；另113至114 年軍種需求，搬遷前持續以現有產線執行生 產，如現有產線停機，則以該廠代購方式或協調軍種改採軍購方式獲得因應，待新建產 線驗收合格後，產能轉移至新線續行生產， 確保彈藥生產不中斷。205廠將督管承商於114年12月前完 成新建產線建置與舊有設備復線作業，並協同國外優質供應商強化衝壓、熱處理、表面 處理與全彈合成等各方面彈藥生產加工技術，可大幅提升9公厘彈藥等主要產品年產能，以 滿足軍種115年度後戰演訓需求。

國防部同時表示，國軍戰鬥個裝防護裝備生產線將擴建，現有生產線位於該廠大樹北營區，年產能為4萬5000套，未受高雄市政府搬遷釋地案影響 ，可持續生產不中斷，但軍種需求逐年提升，且超過原有年產能，因此205廠已運用自有基金新建產線，年產能可由原4萬5000套，提升至9萬720套。

國防部 高雄市 國軍

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