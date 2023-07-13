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影／漢光演習竹圍漁港預演 裝甲車「碰」一聲出事了

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
漢光演習即將登場，陸軍六軍團今天在桃園竹圍漁港附近預演，一輛裝甲車砲管正中反光鏡。記者陳俊智/翻攝
漢光演習即將登場，陸軍六軍團今天在桃園竹圍漁港附近預演，一輛裝甲車砲管正中反光鏡。記者陳俊智/翻攝

漢光39號」演習即將登場，陸軍六軍團今在桃園竹圍漁港附近預習反登陸作戰，數量裝甲車沿著大園區國際路行程，過程不斷朝敵軍來襲方向開火，機槍連射「噠噠噠」聲響不斷，但其中一輛裝甲車疑似太過注意敵情，未注意到路旁狀況，結果「碰」一聲，砲管硬生生掃落反光鏡和告示牌，整個過程被民眾拍下瘋傳，引發議論；對此，六軍團已向當地警方報案，承諾會負起賠償責任。

裝甲車擊落反光鏡影片在網路瘋傳，有民眾批評軍方「太扯了」，質疑「這怎麼打仗？兩岸如果戰爭，就是兩眼開開，等著投胎」，不過也有民眾支持軍方，認為「都打仗了，還管什麼反光鏡」。

警方表示，軍車自撞反光鏡事故發生在今天上午10時許，地點是在大園區國際路，經查反光鏡是區公所財物，已製作交通事故筆錄，做後續兩造賠償事宜依據。

陸軍第六軍團指揮部表示，轄屬584旅今天上午執行演習任務，期間1輛8輪甲車在行經砲管不慎擦撞路旁反光鏡，造成損毀，事後已通報大園分局鑑處。

六軍團解釋，當時軍隊是假想遇襲，正以火力壓制敵軍來襲，但其中一輛甲車太過注意敵軍方向，因此疏忽反光鏡存在，將負起後續賠償、維修責任。另外，也會持續強化所屬在演習期間各項安全管控作為，確保任務順利執行。

反光鏡 演習 裝甲車 陸軍 漢光

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