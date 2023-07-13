共軍西南海空域操演 美軍P-8A反潛機飛經台灣海峽偵防

早年在外島服役，因為交通不便、生活條件差，被阿兵哥視為畏途。如今環境改變，航空班次密集，島上也有超商、速食店等「文明」設施；甚至因薪水高、假期多，從軍誘因大，部隊編現比往往還高於台灣。 然而，金馬外圍仍有一些沒有居民的離島，駐軍全靠小船運補，冬天海象惡劣，可能連續多日與外隔絕。刻苦而枯燥的「金馬獎」生活，在這些小島依然繼續上演。 聯合報數位版歷經長期爭取，終於獲得國防部與陸軍同意，探訪最特殊的兩個離島：它們是面積僅200坪的最小據點獅嶼，以及距離金門超過30公里、位置最偏遠的東碇。

2023-07-13 07:30