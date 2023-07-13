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共軍西南海空域操演 美軍P-8A反潛機飛經台灣海峽偵防

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網
美軍P-8A「海神式」反潛機。圖／取自美國海軍官網

國防部今天表示，美一架P-8A反潛機，於今(13)日上午沿台灣海峽中線由北向南航行，期間國軍綿密掌握周邊海、空域動態。

國防部今天發布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，指出7月12日6時至今（13）日6時為止，國軍迄偵獲共機33架次共艦9艘次，持續在台海周邊活動，其中逾越海峽中線及其延伸線進入西南及東南空域的共機達24架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

這是共軍機艦連續兩天大兵力穿越巴士海峽，進入我東南海空域實施操演。美軍P-8A反潛機航經台灣海峽，頗具針對性。

P-8A「海神式」海上反潛/巡邏機乘員達11人，最大航程達8300公里，可掛載AGM-84魚叉反艦飛彈、AGM-84K SLAM 遠程對地攻擊飛彈、AGM-65小牛飛彈、Mk 46型魚雷、Mk 54型魚雷、水雷、深水炸彈等，P-8的主力偵搜裝備為AN/APY-10雷達，這型雷達以高解析度搜索時可辨識在29海浬約36公里內雷達散射截面為1平方公尺的目標，在低解析度狀態下則可在200海浬、約370公里內搜索雷達反射訊號1萬公尺的大型目標，系統可同時追蹤最多達265個目標。目前P-8搜索潛艦潛望鏡大小的雷達訊號，在逆合成孔徑雷達模式下搜索距離可達32海浬、約59.2公里。

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