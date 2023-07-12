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回應南海工作會議報導 府院：不會發展生物戰劑

聯合報／ 記者丘采薇鄭媁洪哲政／台北即時報導

總統府發言人林聿禪今天表示，我國不會、也沒有發展生物戰劑的計畫，台灣是民主國家，保障言論及新聞自由，但絕不能容忍錯假訊息散布。

行政院發言人林子倫表示，我國相關單位及美方已多次澄清，雙方皆遵守「禁止生物武器公約」，並無違背公約、研製生物戰劑之情事；行政院的會議記錄皆載明會議時間、地點、主席、出列席人員、報告事項、綜合討論、院長提示、散會時間等格式處理，舉凡治安會報、性別平等會等會議記錄，相關格式及內容亦可在公開網路確認，媒體報導文件所使用「本黨」字眼亦與行政院相關會議記錄語法不合，若干內容有多處謬誤。

行政院前院長蘇貞昌今天也在臉書指出，他再次強調，從未主持過任何名為「南海工作會議」的會議，更從未召集部會討論有關發展「生物戰劑」、「生化武器」的議題；媒體報導所述2022年6月23日當天，為行政院第3808次院會，而該報導刊登之假造會議紀錄內容發言者大量使用「本黨」等不合理用語，時間不對、用語不對、會議還根本不存在。

國防部表示，媒體日前以「會議紀錄」查證時，國防部即明確指出，軍醫局預醫所以執行傳染性疾病之病原的偵檢、防護及治療任務為主；同時研發生物戰劑之偵檢試劑，以強化防衛性生物戰劑偵檢能力。另第四級實驗室則主要針對傳染性疾病之病原進行偵測、防護及治療為主，刻正規畫建置符合生物安全之研發處所；有關「美國疑敦促我研發戰劑」「由美方協助規畫審查」之傳聞，均非事實。

國防部也指出，媒體公布之完整「會議紀錄」，有關「國防部發言」內容更存多項謬誤，使用「坦克」、「各軍總部」、「軍火採購」等均非國軍常用軍語；國軍落實行政中立多年，普受各方肯定，更不會如同共軍般，使用「本黨」做發言詞。

行政院 國防部 國軍

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