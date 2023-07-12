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影／漢光演習昌隆訓場反空降操演 場面逼真
今年漢光演習重頭戲在北部，南部也有相關演訓配合，陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，依作戰進程今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，此次操演共出動7架次C-130Ｈ運輸機，現場最吸睛的就是戰備物資及悍馬車空投，諾大的傘花在空中綻放十分搶眼，隨後特戰傘兵模擬紅（敵）軍，全副武裝一一精準降落在預定地點 ，並進行各種對抗演練，槍聲隆隆場面十分逼真。
今天上午這項演練在昌隆訓場進行，首先由多名特戰傘兵從超高空跳傘揭開序幕，隨後兩架C-130H運輸機投出大量補給物品，以及一輛包裹緊實的悍馬車，重達9700磅的悍馬車，以3頂G-11A投物傘，從1100呎的高空空投著陸，巨大的傘花在空中綻放十分顯眼，悍馬車著陸解除束縛後，立即由紅軍駕著車輛投入戰場，比起人員跳傘還要困難百倍。
接著四架C-130Ｈ運輸機搭載數十名弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。降落後隨即投入地面作戰，現場槍聲隆隆十分震撼，國軍弟兄全副武裝在艷陽下進行演訓，主要就是希望此訓練使官兵熟稔空投軍品接收作業流程及規定，以利戰時能順利執行軍品補給作業，延續戰場作戰能力。
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