快訊

好多人寫不完！112分科數甲解答看過來 108課綱新單元首度入題

遭質疑湮滅證據 檢方還原板橋私幼餵藥案「拆監視器」原因

教授遭控「叫學生把活金魚打成汁」喊冤 成大校方回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／漢光演習昌隆訓場反空降操演 場面逼真

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，地面部隊以機槍模擬擊退來犯敵軍。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，地面部隊以機槍模擬擊退來犯敵軍。記者劉學聖／攝影

今年漢光演習重頭戲在北部，南部也有相關演訓配合，陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，依作戰進程今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，此次操演共出動7架次C-130Ｈ運輸機，現場最吸睛的就是戰備物資及悍馬車空投，諾大的傘花在空中綻放十分搶眼，隨後特戰傘兵模擬紅（敵）軍，全副武裝一一精準降落在預定地點 ，並進行各種對抗演練，槍聲隆隆場面十分逼真。

今天上午這項演練在昌隆訓場進行，首先由多名特戰傘兵從超高空跳傘揭開序幕，隨後兩架C-130H運輸機投出大量補給物品，以及一輛包裹緊實的悍馬車，重達9700磅的悍馬車，以3頂G-11A投物傘，從1100呎的高空空投著陸，巨大的傘花在空中綻放十分顯眼，悍馬車著陸解除束縛後，立即由紅軍駕著車輛投入戰場，比起人員跳傘還要困難百倍。

接著四架C-130Ｈ運輸機搭載數十名弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。降落後隨即投入地面作戰，現場槍聲隆隆十分震撼，國軍弟兄全副武裝在艷陽下進行演訓，主要就是希望此訓練使官兵熟稔空投軍品接收作業流程及規定，以利戰時能順利執行軍品補給作業，延續戰場作戰能力。

陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場鳳梨農對於演訓場面已經習以為常。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場鳳梨農對於演訓場面已經習以為常。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場空投悍馬車經過整備立即投入戰場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場空投悍馬車經過整備立即投入戰場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場鳳梨農對於演訓場面已經習以為常。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場鳳梨農對於演訓場面已經習以為常。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場執行空投戰備物資作業。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場執行空投戰備物資作業。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載特戰弟兄從高空跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載特戰弟兄從高空跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場執行空投戰備物資作業。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場執行空投戰備物資作業。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載特戰弟兄從高空跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載特戰弟兄從高空跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場鳳梨農對於演訓場面已經習以為常。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場鳳梨農對於演訓場面已經習以為常。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，地面部隊施放煙霧標定進場位置。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，地面部隊施放煙霧標定進場位置。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場執行空投戰備物資作業。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，現場執行空投戰備物資作業。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，地面部隊施放煙霧標定進場位置。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，地面部隊施放煙霧標定進場位置。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
C-130Ｈ運輸機搭載數十名全副武裝的國軍弟兄，從1250英呎高度依序跳傘，連續進行4波次高空滲透跳傘，藍天中空降傘兵傘花朵朵開，空降畫面震撼全場。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車由拋物傘將車輛拉出，再靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影
陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，空投悍馬車靠三具G-11A投物傘緩緩降落地面。記者劉學聖／攝影

漢光演習 跳傘

延伸閱讀

影／漢光演習徵用台東豐年機場 F16V與C130衝場降落

傘兵秦良丰5年來首次獨自下階梯 父吃「淚水便當」超感動

試圖影響2024大選…漢光演習前假訊息氾濫 台灣憂大陸認知作戰

桃機首度反空機降操演 民航局今發布飛航通告

相關新聞

蔡明彥提中共尚不具發動戰爭能力 關鍵在全面登陸作戰

國安局長蔡明彥日前曾表示，從目前的客觀條件來看，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰並不容易。而在中共尚未有侵台能力之...

影／漢光演習昌隆訓場反空降操演 場面逼真

今年漢光演習重頭戲在北部，南部也有相關演訓配合，陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，依作戰進程今天上午在屏東昌隆訓...

部隊鍋EP124｜國軍訓場愈縮愈小好難喬 不如出國訓練去？

部隊訓練分為⼀般⽇常駐地訓、基地訓或年度的⼤型演訓，近期⼜有所謂的戰備月。 負責「喬」訓場的民事單位，一到訓期就開始「賣肝」，有開不完的協調會，從周遭農地的取得到搭檯⼦，封路等等，中間花費多少⼈⼒物⼒？甚至必須出動「在地勢力」，禮尚往來送到心坎裡，也是充滿訣竅。 隨著陸軍聯兵營、海軍艦隊、空軍空地勤都開啟或是持續境外訓練的實施，面對國內訓場荒，在外租場⽐較省錢？又平時會不會增加留守部隊的壓力，要開戰時有回不來的問題？

嘉義新訓中心爆士兵拿鐵臉盆鬥毆 陸軍證實將施暴者送辦

陸軍嘉義中坑257旅新訓中心今遭爆日前有2名新兵午休在寢室爆發口角引發鬥毆事件，楊姓士兵憤怒拿起「鐵臉盆」襲擊另名士兵手...

影／漢光39號演習首度納入桃機 第一次地面預演今天登場

國軍漢光39號實兵操演首度在桃園國際機場進行反空機降操演，今天（12日）上午9點40分展開第一次地面預演，由於軍方今天取...

257旅軍事訓練役士兵鬥毆 陸軍司令部：檢討懲處

陸軍257旅兩名軍事訓練役士兵日前在營區肇發鬥毆事件，其中1人遭臉盆砸頭倒地，送醫治療無大礙。參與鬥毆的士兵都遭禁假處分...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦