影／漢光演習昌隆訓場反空降操演 場面逼真

今年漢光演習重頭戲在北部，南部也有相關演訓配合，陸軍航空特種作戰指揮部配合漢光39號演習，依作戰進程今天上午在屏東昌隆訓場執行「聯合反空（機）降作戰」聯合演訓，此次操演共出動7架次C-130Ｈ運輸機，現場最吸睛的就是戰備物資及悍馬車空投，諾大的傘花在空中綻放十分搶眼，隨後特戰傘兵模擬紅（敵）軍，全副武裝一一精準降落在預定地點 ，並進行各種對抗演練，槍聲隆隆場面十分逼真。

今天上午這項演練在昌隆訓場進行，首先由多名特戰傘兵從超高空跳傘揭開序幕，隨後兩架C-130H運輸機投出大量補給物品，以及一輛包裹緊實的悍馬車，重達9700磅的悍馬車，以3頂G-11A投物傘，從1100呎的高空空投著陸，巨大的傘花在空中綻放十分顯眼，悍馬車著陸解除束縛後，立即由紅軍駕著車輛投入戰場，比起人員跳傘還要困難百倍。