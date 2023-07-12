蔡明彥提中共尚不具發動戰爭能力 關鍵在全面登陸作戰

國安局長蔡明彥日前曾表示，從目前的客觀條件來看，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰並不容易。而在中共尚未有侵台能力之前，醞釀的是一種恫嚇，而非侵略。

國安局長蔡明彥日前接受專訪，指中共目前沒能力攻擊台灣，今天遭壯闊台灣聯盟理事長吳怡農批評。吳稱，不討論中共何時可能會有攻台能力，或中共何時會相信自己有能力採取攻台行動，「這是最遺憾、最糟糕的公部門示範」。吳怡農認為台灣必須做好風險評估規畫，討論提早做好哪些準備。

國安人士今天表示，蔡明彥日前在接受網路媒體專訪時，曾就當前台海安全情勢提出完整說明。

蔡明彥日前稱，從目前的客觀條件來看，中共發動戰爭的能力還不夠，全面登陸作戰並不容易。在中共尚未有能力之前，蘊釀的是一種恫嚇，而非侵略。在此同時，中共透過假訊息的操作，刻意塑造台海兵凶戰危的氣氛，對台灣進行認知作戰。

蔡明彥提醒，2027年是習近平即將進入第四任任期的重要年份，美中情局指出習近平已要求解放軍必須在2027年建立基本的武力犯台能力。國安局長也說明即便屆時中共具備犯台能力，戰爭成本仍十分高昂。一旦啟動戰爭機器之後，中共對外關係可能更加惡化，甚至面臨內外交迫的局面，畢竟戰爭的實際狀況無法按照原本規劃的劇本規劃走，俄羅斯侵略烏克蘭就是一個明顯的例子。

蔡明彥在受訪時也表示，當前國際社會高度關注台海情勢，台灣必須加強國防實力的投資，並且展現自我防衛意志，如此才能讓台灣跟國際社會有更好的戰略串聯，共同維護區域的現狀與和平。