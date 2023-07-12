漢光實兵八里灘頭作戰預習 官兵步戰協同高溫衝入陣地

國軍漢光39號演習實兵操演各作戰區今分別展開演練，針對所分配科目實施部分兵力預習。陸軍關渡指揮部與後備109旅操作的淡水河反擊作戰科目，防衛軍步戰協同與砲車今日在高溫下，推進八里挖子尾灘頭，在TNT炸藥的煙塵下模擬掃蕩敵軍。

北部第三作戰區包括桃園國際機場的反空機降、桃園煉油廠的重要基礎設施防護、台北港、淡水河口反擊作戰等漢光實兵重點操演科目，今天上午同時進行部分兵力預演。由關渡指揮部官兵據守擔任防衛軍的八里挖子尾海岸，今日由海軍陸戰隊模擬攻擊軍，在灘頭實施預演。

陸軍關渡指揮部與109旅共同守備挖子尾海岸第一、二線，不僅在灘頭建設大型灘岸阻絕區與壕溝，也在營區外建設地下機槍堡，並架設與現地融入的迷彩指揮帳，進行各式戰場經營措施。

今日上午作戰區與陸戰隊幕僚搭車進入挖子尾陣地，一一檢視各項工事後，據點即響起手搖警報器聲，操演正式展開。據點士兵在高溫下奔跑進入防空與壕溝就位，陸軍偵察無人機並升空模擬探知敵情回傳後，雲豹CM34砲車與步戰協同士兵即推進灘頭，在連續數次TNT炸藥引爆巨響煙塵下，搶佔有利要點展開掃蕩。

這項操演除空中有陸航直升機凌空外，海巡署也派遣數艘巡防艇在挖子尾海岸近海就位，模擬驅逐敵軍滲透船隻。