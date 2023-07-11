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共軍機艦今赴我東南應變區聯訓 29架共機闖越海峽中線

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
圖為之前我F-16V戰機（左）監控共機圖。圖／國防部提供
圖為之前我F-16V戰機（左）監控共機圖。圖／國防部提供

國防部傍晚發出新聞稿表示，共機今（11）日大批出海，有29架次共機逾越海峽中線及其延伸線，進入我西南及東南空域，配合其遠海長航艦船，於我東南應變區外實施海空聯訓。國軍嚴密監控應處。

國軍本月將進行漢光39號演習實兵操演，今日在台東豐年機場實施備用機場啟用預習，有各型軍機起降。共軍在我東南應變區活動，顯然格外有針對性。

國防部表示，國軍自今(11)日7時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、蘇愷-30、轟6、運-8反潛機等各型機計34架次出海活動，其中29架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東南空域，配合其遠海長航艦船，於我東南應變區外實施海空聯訓。

國防部表示，另有4艘共艦配合執行聯合戰備警巡。

國防部說，國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。

國防部 國軍 海峽中線 中共 反潛機 共軍

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