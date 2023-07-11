聽新聞
test
0:00 / 0:00
軍武迷久等了！清泉崗8月12日開放 3主力戰機飛行展演
空軍將於8月12日在台中清泉崗基地舉行營區開放活動，國防部今天表示，空軍將於明（12）日透過社群與新聞稿公告周知，屆時歡迎民眾入營參觀。
因新冠疫情肆虐與戰訓頻繁之故，國軍已停止近兩年的三軍營區開放活動，清泉崗場次將是疫情舒緩後首度營區開放。
國防部上午舉行記者會，面對外界關切營區開放行程，國防部發言人孫立方表示，空軍已完成空軍清泉崗基地營區開放規劃，預期在今、明兩日進行公告。
據了解，空軍將於8月12日在台中清泉崗基地舉行營區開放活動，屆時安排IDF、幻象、F-16三型主力戰機單機飛行展演、AT3雷虎小組飛行展示，地面則有愛國者飛彈等陸海空裝備靜態陳展。公告預計明日發出。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言