軍武迷久等了！清泉崗8月12日開放 3主力戰機飛行展演

空軍將於8月12日在台中清泉崗基地舉行營區開放活動，國防部今天表示，空軍將於明（12）日透過社群與新聞稿公告周知，屆時歡迎民眾入營參觀。

因新冠疫情肆虐與戰訓頻繁之故，國軍已停止近兩年的三軍營區開放活動，清泉崗場次將是疫情舒緩後首度營區開放。

國防部上午舉行記者會，面對外界關切營區開放行程，國防部發言人孫立方表示，空軍已完成空軍清泉崗基地營區開放規劃，預期在今、明兩日進行公告。

據了解，空軍將於8月12日在台中清泉崗基地舉行營區開放活動，屆時安排IDF、幻象、F-16三型主力戰機單機飛行展演、AT3雷虎小組飛行展示，地面則有愛國者飛彈等陸海空裝備靜態陳展。公告預計明日發出。