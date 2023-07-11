網紅稱實測國軍抗彈板 國防部：若軍品外流報檢調偵辦

民進黨新北議員林秉宥與網路粉專合作在美測試國軍抗彈板並加以直播，凸顯國軍官兵是否能自購合安全需求戰鬥個裝的問題。國防部法律司人權保障處處長吳逸聖今天表示，民間測試標的若確為外流軍品，將按規定報請檢調偵辦。

國防部上午舉行記者會，公布國軍官版三級抗彈板測試影片。參演人士宣稱測試標的確為軍備局205廠所生產軍品，究竟從何而來，沒有定論。

吳逸聖則表示，相關爭議的抗彈板是在國外，經查證如果確證是國內流出，而屬管制軍品，按法律程序，將先針對內部管理調查是否有人為涉犯陸海空軍刑法將抗彈板盜賣出去；部外程序則是報請檢調機關偵辦。

對於國軍過去有無抗彈板遺失核定賠償的紀錄？國防部後次室助理次長宋力強表示，目前清查只有非常少量的遺損賠償，而官兵遺失裝備時必須完成行政調查、經審計法規核定等，才能解除保管責任。國防部要求各部隊經利用周保養來作調查，目前料帳相符。

至於戰鬥個裝自購問題，宋力強表示，國軍生產軍品都經軍備局生產審認，並符合官兵需求，目前沒有規劃。