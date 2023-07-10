國軍軍品安全標準落後20年 台灣基進批妄想越級打魔王

台灣基進黨主席王興煥今天說，國軍軍品安全標準落後國際20年，恐怕無法抵禦解放軍攻擊，國軍戰鬥個裝設計不良、品質不佳，當前的裝備品質等於是要前線官兵拿新手裝備，妄想越級打魔王，是草菅人命。

台灣基進上午舉行記者會，王興煥指出，民進黨新北市議員林秉宥與網友山姆小叔揭露，軍備局製作的三級抗彈板，以北約規格子彈射擊後，幾乎穿透，防護力不及格。

王興煥說，大陸解放軍所用的95步槍或191步槍，如果搭配5.8公釐口徑子彈，動能與槍口初速更高，可以貫穿國軍抗彈板，這無異是置第一線戰士安全於危殆，國防部的回應態度亦顯顢頇。

王興煥表示，國防部第一時間聲稱抗彈板完全合格，但那是2000年的標準，美國司法學會早在2018年公布最新規範，將民間規格3+級官方化，整合為RF2級，這才可以抵擋5.56公釐的鋼芯彈。

王興煥說，如果國防部20年前的標準，叫做完全合格，乾脆用刺槍術測試抗彈板，保證萬年不壞，黃埔精神就是萬年刺槍術，黃埔精神對國軍的荼毒，不只是國家認同錯亂，黃埔風格顢頇無能又威權剛愎，絕對不能被外界指正，更不能公開認錯。

台灣基進宜蘭縣立委參選人林意評指出，國軍公發戰鬥個裝設計不良，品質不佳、不符合人體工學，已經引起許多基層官兵抱怨，裝備在戰場不僅無法發揮用處，甚至可能拖累官兵。

林意評說，積極備戰不是口號喊喊就好，面對解放軍，國防部應該要有實際作為，而不是把精力都花在刺槍術、踢正步這種無謂的事情上，如何讓國軍弟兄更安全的專注戰鬥、更快速的機動部署，才是國防部面對戰爭應該一肩扛起的責任與義務。