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在美測台防彈板「不夠保護」國防部喊告 林秉宥：不知想告什麼？

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市議員林秉宥將台灣國軍配發的防彈背心帶至美國測試，結果表示「並不能有效保護士兵」。圖／山姆小叔Gun & Fun臉書翻攝
新北市議員林秉宥將台灣國軍配發的防彈背心帶至美國測試，結果表示「並不能有效保護士兵」。圖／山姆小叔Gun & Fun臉書翻攝

新北市議員林秉宥目前人在美國，他對於槍枝議題包持高度關注，日前他將台灣國軍配發的防彈背心帶至美國測試，結果表示「並不能有效保護士兵」，畫面流出國防部表示此為管制軍品揚言喊告，林秉宥則回應「不知想告什麼」。

林秉宥近日將台灣國軍管制軍品防彈背心帶至美國進行實測，他並在臉書表示認為實測是必須做的事情，不希望在戰場上用台灣子弟的鮮血來確認事實到底是怎樣。國軍抗彈版的表現基本上與規格相符，但是這個規格的產品並不能有效保護士兵。

但林秉宥的測試影片引來國防部表示這是管制軍品揚言提告，網友則批評看來軍方只想用盜用軍品來提告掩蓋，吃定測試方(林秉宥)不敢說出軍品出處。真正值得深究是國軍量產防彈板的材質與製程，是否合乎軍方測試樣品的品質。國防部真要有承擔就是在媒體，由第三方見證隨機抽取10片已發部隊的防彈板，封存簽名以快送方式國安局靶場測試。防彈板能不能過關，立即可驗判。軍方以司法告人?不如用實測來自清。

林秉宥對此表示，國軍防彈版號稱可抵擋7.62乘51口徑、44mm彈頭三級防護，但解放軍多使用5.8新型小口徑、穿透力、速度更快的子彈。國防部採購軍品應該已解放軍為假想敵，但防彈版的冤級˙防護無法有效抵擋解放軍的子彈。

他說，目前國際普遍使用4級防護、RF2等級的防彈標準，國軍卻仍使用3級防護標準，雖然的確符合3級防護標準，但事實上是無法有效抵擋解放軍不槍射出的子彈。至於國防部揚言提告，林秉宥則表示不予置評，不知他們想告什麼。

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