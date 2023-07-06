民進黨精神錯亂？政府說法不一 台海安危成羅生門

國安局長蔡明彥5日受訪時說台海「兵凶戰危」的緊張氣氛是中共塑造，中共發動戰爭的能力還不夠，讓民眾大大鬆一口氣。但政府才要將兵役恢復為1年、又對美採購最貴的火山布雷系統，還規劃2400億海空戰力提升預算，又明顯是台海「兵凶戰危」才做的決策。在共機已經無視台海中線、不時騷擾下，國安官員的表態應一致，全民才會有所適從，否則「抗中」難免不被認為是選舉的操作。

國安局、綠委表態不一

國安局長蔡明彥近日受訪時說，對岸透過假訊息刻意塑造台海兵凶戰危，以營造戰爭緊張氣氛，透過認知作戰讓台灣民眾感受到兵凶戰危、心理恐慌。他也說：「情報機構掌握的客觀狀況，現階段中共發動戰爭的能力還不夠」，另外，發動戰爭成本非常高、全面登陸作戰不容易，「因此目前發生台海戰爭的可能性不高」，蔡明彥篤定的說。

這說法被戲謔是為國民黨總統參選人侯友宜緩頰，因為他近日接受專訪時曾宣佈，若當選，且兩岸恢復和平下，必定恢復4個月兵役制度。對侯友宜的主張，民進黨立委曾大肆抨擊，包括綠委王定宇說，把役期改回4個月，是罔顧中國的威脅持續性存在，還有台灣對自我安全的要求。綠委劉世芳還說，侯友宜的判斷與美國、北約不同，都顯示綠委都已認知到台海未來開戰風險很高，民眾該聽誰的呢？

總統：台需強化防衛

值得注意的是，總統蔡英文去年在恢復1年兵役的記者會上也說，中國的擴張持續衝擊著國際秩序、區域穩定，並影響兩岸關係，尤其中國在美國前眾議院長裴洛西訪台後的軍演，對台灣威逼情勢更加危險，因此「備戰才能避戰，能戰才能止戰」，台灣必須強化自我防備能力。可見總統也認為兩岸的局勢是在升溫的，與蔡明彥局長說的「中共發動戰爭的能力還不夠」似有矛盾。

照理說，按照蔡總統的說法，整體國家的防衛政策應該是朝向厲兵秣馬、強化防衛的方向前進，但國安局卻又說台海「兵凶戰危」的氛圍是中共的認知作戰，便凸顯政策的矛盾與混亂；那到底兩岸之間有沒有兵凶戰危？如果沒有，為何民進黨從總統到立委都認為台海局勢緊張？如果有，那為何國安局長要如此表態，讓民眾心防鬆懈？

官員說法應統一

民眾已經習慣當兵4個月的情況下，將兵役恢復早已造成人心惶惶，兩岸的緊張也已經對我國經濟造成嚴重影響，但政府又對外安撫宣稱台灣是「可以安心投資、可信賴的合作夥伴」，其實企業看到台海局勢升溫，自然避之唯恐不及，政策混亂豈是治國之道。

「民無信不立。」國防政策表態的矛盾，只會讓民眾更加無所適從，且社會上已經對「3年學業+1年當兵」的學制、兵役恢復為1年雞飛狗跳，加上美國軍購交貨延宕等事件，也會讓各界覺得政府在加強國防上做半套。

坦白說，民眾至今仍「舞照跳、馬照跑」，並沒有對戰爭產生憂患意識，政府實應統一說法，讓民眾清楚理解國防政策，才是國家安全之道。

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