國安局長蔡明彥：中共發動戰爭能力不夠

國安局長蔡明彥接受網路直播節目訪問時表示，中共要發動戰爭，能力還不夠。

蔡明彥今天接受YahooTV專訪，他說，現在是台灣與國際情報交流的黃金年代，國安局把握契機，開啟合作新管道，展開互利式的合作。俄國傭兵組織瓦格納6月23日兵變，國安局第一時間透過歐洲合作夥伴國家，交換相關資訊，掌握可能發展趨勢跟動態，幾個小時將整體完整資訊向蔡英文總統報告，後續發展趨勢，符合第一時間的情資。

蔡明彥表示，中國大陸對台灣認知作戰操作的一環，透過網路訊息散播、網路公關公司合作塑造聲量，讓台灣在政策討論過程中，有親中的聲音，或符合中國大陸期待。國安局已關注是否有非法金流，透過捐款與虛擬貨幣，甚至設下國外斷點，必須針對非法金流供應、流入及接受偵控。

蔡明彥說，國安單位今年上半年搜報的假訊息有1800件，今年明顯增加，相信下半年進入選舉熱季，會有更多假訊息。議題方面，有些刻意塑造台海兵凶戰危，緊張氣氛；其次，分化台灣和國際合作；第三是針對國內公共政策討論，風電政策、缺蛋問題、農業供銷，透過封閉群組散播。

蔡明彥指出，戰爭與和平討論有主客觀因素，主觀上或許認為兵凶戰危，但以情報機構來說，客觀狀況，就現階段來說，中共要發動戰爭，能力還不夠，畢竟發動戰爭成本非常高，全面登陸作戰不容易，就算是飛彈攻擊、海上封鎖，台灣第一時間屈服也不容易。發生的可能不高、中國大陸能力也還不夠，在中國大陸還沒有能力之前，醞釀的是恫嚇，不是侵略。