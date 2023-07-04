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海軍沱江級武江軍艦舉行命名及下水儀式 展開測試

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
海軍沱江級巡邏艦5號艦武江軍艦，日前在蘇澳舉行命名及下水儀式，將展開一連串測試。圖/讀者提供
海軍沱江級巡邏艦5號艦武江軍艦，日前在蘇澳舉行命名及下水儀式，將展開一連串測試。圖/讀者提供

海軍沱江級巡邏艦5號艦武江軍艦，已在蘇澳舉行命名及下水儀式，將展開測試。

武江號巡邏艦（PGG-623）是海軍沱江級巡邏艦五號艦，6月28日在蘇澳龍德造船廠舉行下水儀式。同日沱江級巡邏艦3號艦富江軍艦也實施交艦儀式。

武江艦配備國造MPQ-90雷達、迅聯作戰系統、MK75奧托梅萊拉76公釐艦炮、MK15 Block 1B方陣近迫武器系統、雄風二、三型反艦飛彈、海劍二型防空飛彈等。

海軍表示，武江軍艦取自屏東縣武洛溪，這條溪流是排灣族生活領域範圍，沱江級後續艦首艦塔江號，是以排灣族生活領域的台東縣塔瓦溪命名，武江艦是第二艘以排灣族生活領域命名的艦艇。

經濟部水利署第七河川局官網介紹，屏東縣武洛溪為高屏溪的支流，流域分布屏北地區，流經屏東市、九如鄉、鹽埔鄉、里港鄉與高樹鄉。

屏東縣 排灣族 海軍

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