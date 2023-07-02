預校鼓號樂隊校友團表演獲肯定 籲軍事院校承接技藝

國防部昨日在台北中正紀念堂廣場舉行112年舉辦「全國高中職校儀隊競賽」決賽，擔任終場壓軸表演的「中正預校鼓號樂隊校友團」受到矚目與好評。團隊指出，全團目前仍然希望能夠在國慶正式分列或正式展演中出演，現在也正在爭取參與明年陸軍官校黃埔百年慶祝活動分列式，同時尋求軍事院校接下鼓號技藝，避免失傳凋零。

中正預校鼓號樂隊承襲空軍幼年學校及陸軍預備班，隨同中正預校創校成軍，民國65至89年間因多次擔任國家門面之表演任務，依據任務需求發展出數十種隊形變化而聞名，在當時高中職校樂隊之間，仍屬佼佼者，曾參與歷年國慶閱兵大典、僑泰演習、台灣區運會及金馬獎遊行等多場重要活動，振奮現場氣氛與鼓舞軍民士氣。民國88年，中正預校鼓號樂隊曾參加國防部舉辦「1999鼓號嘉年華」活動，最後一次在民間演出，隔年即配合轉型為「中正預校樂旗隊」，自此走入歷史。

民國101年退伍校友以網路社群號召組成一個平均年齡近五十歲的「中正預校鼓號樂隊校友團」，陸續參加國軍營區開放、中正預校校慶、嘉義國際管樂節及反毒公益等活動演出；106年7月8日校友團受國防部第一屆全國高中職校樂儀隊總決賽終場演出邀約至今，每屆擔任壓軸演出，已獲肯定與口碑，展現後備軍人參與國防事務的熱情。所屬網路社群校友已達千餘人，社團發展有成。

這隻講究「棒花飛舞，戰鼓震天；銀光白鍊，號角雷鳴」的鼓號樂隊校友團，全團目前仍然希望能夠在國慶正式分列或展演中出演，現在也正在爭取參與明年陸軍官校黃埔百年慶祝活動分列式。同時籲請國防部考量，尋求軍事院校承接表演難度頗高的鼓號技藝，避免失傳凋零。

國軍包括中正預校與陸軍專校，鼓號樂隊皆已轉型成樂旗隊，目前海軍官校是唯一的鼓號樂隊。