終於回家了！等了70年 泰北孤軍英靈入祀圓山忠烈祠

國民黨立委吳斯懷日前與國防部代表等人前往泰國清萊，在美斯樂泰北義民文史館舉行雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。國防部今天下午舉行移靈台北圓山忠烈祠奉祀大典，表彰先烈之功。

國民黨立委吳斯懷日前與國防部代表等人前往泰國清萊，參加2023泰北雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈儀式，6月27日上午9時起鳴炮、獻花拉開活動序幕，由吳斯懷擔任主祭官，他在安靈儀式致詞時表示，感謝孤軍對國家的愛戴及支持，國家虧欠他們太多、也讓孤軍等待70年之久，「對不起，我們來晚了，但我們來了！」

當天出席的人員包括國防部代表許永祥少將、駐泰國經濟文化辦事處徐蔚民副代表、僑務委員會秘書黃書雅、軍協組王政傑組長、泰國華僑協會主席余聲清及僑務諮詢委員郭修敏、僑務委員顏協清等，受到泰北義民文史館主任委員王紹章及美斯樂鄉長尚泰明、泰北地區全體老兵及遺眷家屬的盛大接待。

吳斯懷強調，為表彰泰北孤軍英烈先賢戰士在異域他鄉的犧牲奉獻，此次特別前來美斯樂舉行安靈及移靈儀式，將他們的忠魂帶回台灣，入祀圓山忠烈祠供奉，以慰英靈。

當年泰北孤軍重鎮美斯樂鄉長尚泰明致詞提到，吳斯懷率員不辭辛勞來泰關心流落偏鄉的孤軍，表示感佩感謝，正因先烈流血流汗的付出，後代才有安居樂業的生活，除了緬懷並珍惜福分，更要奉公守法自立自強做堂堂正正中華兒女不讓祖先蒙羞。

尚明泰表示，落葉歸根，回到祖國是漂泊異域老輩們的心願，感謝吳斯懷等人大力促成，在許多年後，「夢想成真，終於可以回家了」。

泰北地區雲南孤軍方面，由泰北義民文史館主委王紹章帶領，組成孤軍英烈總牌位移靈護送團隊一行16人，昨天由清邁直飛台灣，今天參加雲南反共救國軍忠魂總牌位安靈及移靈儀式。