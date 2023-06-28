鷹式防空飛彈服役53年 明台南舉行除役儀式

空軍鷹式防空飛彈在台服役52年，去年起陸續除役，空軍司令部6月29日舉行除役儀式，表彰鷹式飛彈系統與過去操作官兵捍衛台海領空的功績。

這項除役儀式在台南原防空部營區舉行，空軍不對外開放。

MIM-23鷹式飛彈是美國雷神公司研製的中程地對空飛彈，主要用來對抗中低空飛行的飛機，填補勝利女神力士型防空飛彈的防禦空隙。飛彈系統在台歷經四度改良，射高可達20公里，可在40公里作戰範圍內接戰，傳後期型號可以2.4馬赫超音速飛行。

鷹式飛彈1960年起在台服役，部署本島東西部，國軍鑑測曾獲美軍零缺點評比，被譽為全球使用鷹式飛彈部隊中，使用效率最好的部隊。駐丹麥代表李翔宙曾在1970年代擔任鷹式飛彈發射排排長期間，創下美軍鷹式飛彈測考零扣分紀錄，目前仍無人可破。

鷹式飛彈近期績效，是在共機頻繁出沒於西南空域、巴士海峽與東部空域期間，空軍編組成突擊排部署綠島，有效形成防空屏障，這項編制今年初解編。

鷹式飛彈系統包含MPQ脈衝搜索雷達等裝備，有效搜索距離100公里，傳飛彈除役後，堪用雷達將改分配提供北部六軍團、中部十軍團與南部八軍團所屬砲指部防空營，強化作戰區野戰防空效率，此案還在研議中。