補充新艦人力 海軍錦江級曾江艦7月1日除役

海軍新造沱江級「富江軍艦」近日將交船給海軍，服役近24年的錦江級曾江艦（PGG-608）近日接獲命令，將於7月1日在高雄新濱碼頭除役。由於節奏倉促，一般認為是為盡快調整人力編制充實新艦。

海軍沱江級第2艘量產艦「富江軍艦」去年9月下水，位於蘇澳的龍德造船廠預計近日正式交船給海軍，再添水面艦戰力。

面對新艦陸續交船，對海軍人力結構也形成壓力。據了解，曾江艦（PGG-608）近日接獲命令，在很短的籌備時間下，要盡速解除戰備，須於7月1日在高雄新濱碼頭舉行除役儀式。

曾江艦於1999年9月23日成軍，服役捍衛海疆至今近24年，在2010年實施「武進三」改良後，艦艇總噸數來到610噸，艦上配備有波佛斯350/PX 40mm L/70快砲、MK75 76mm快砲、T-75S機砲、T74排用機槍與2座雙聯裝雄風三型反艦飛彈，另有Mk6深水炸彈佈放軌2座，性能多元。

由於時值新艦成軍、舊艦除役頻繁時，海軍刻意低調，未公開新艦交船或舊艦除役儀式，希望保密。曾江艦堪稱倉促解除戰備除役，一般認為是為盡快將人力編制挪往新艦支援。知情官員則稱，是按計劃實施。