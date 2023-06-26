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「鐵騎專案」偵搜戰術輪車原型車 9月台北航太展亮相

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
「鐵騎專案」新型偵搜戰術輪車原型車示意圖。圖/取自陸軍學術季刊
「鐵騎專案」新型偵搜戰術輪車原型車示意圖。圖/取自陸軍學術季刊

對於「獵豹專案」輪型戰車原型車無法按原規劃於今年9月台北航太展亮相，軍備局昨日表示，這是因戰測時程管制之故。據了解，軍備局屆時將以「鐵騎專案」所研發新型偵搜戰術輪車的P2車型參展。

軍備局表示，105公厘輪型戰車原型車刻正執行初期作戰測評，因測場遍布北、中、南且時程急迫，為管制於10月底通過戰測，因此無法按原規劃於航太展陳展。

至於軍備局今年參與台北航太展的重點項目，官員證實，將以「鐵騎專案」所研發新型偵搜戰術輪車的P2車型參展。「鐵騎專案」耗資4億9011萬8000元預算，在明年底完成四輛原型車。

兵工基層傳出，「獵豹專案」今年底結束後，就束諸高閣，軍備局將轉向「迅馳二階段」研發新型八輪甲車，全車將整合30鏈砲與40榴彈槍遙控槍塔。官員證實，此案111年3月決定建案，目標在汰換我東部防區的CM21履帶運兵車。

獵豹 輪型戰車

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