新聞眼／軍備自製浪擲公帑 「迅聯案」翻版

國防部軍備局耗資七億六千萬餘元完成兩輛輪型戰車原型車，在宣稱已完成軍種所開出整規書性能下，卻無法達到量產標準。全案恐怕又是海軍「迅聯案」翻版，公帑面臨浪擲爭議。

海軍以「迅聯專案」為名編列六十七億餘元預算，由海軍「光華計畫小組」委由中科院研發結合相位陣列雷達與垂直防空飛彈發射系統的戰鬥管理系統，計畫應用在新一代巡防艦上。

但因裝備取得限制等因素，中科院花了十年才將系統造出，固然性能符合海軍「當時」開出整規書需求，但海軍現在認為十年前相位陣列技術是被動式，現在先進國家都採用主動式，因此認為「迅聯」不符現在需求，不願採用。

這等於虛擲六十幾億元預算，海軍、中科院對於誰要負責，至今相持不下，都堅稱未涉過失，鬧到監察院等候裁決。

一○五公厘輪型戰車的研發，技術層次不若「迅聯專案」高，預算額度也不能相提並論，若按軍備局說法，完全是按陸軍整規書所造出的兩輛原型車，卻也難獲軍種採用，全案就和迅聯案相似。若陸軍後續未對改善設計圖紙上的D3樣車進行小批量投產，全案七億餘元預算也等於浪擲，與十餘年前的CM31六輪甲車相同，原型車只能長期供在車棚裡。

迅聯專案前後花費十年時光，虛耗六十餘億元公帑已是事實。而一○五公厘輪型戰車研發前後五年，原型車卻無法到達投產標準；軍備局「代」陸軍發言宣稱軍種滿意原型車性能，後續卻需等陸軍另行建案支持「空中樓閣」的新型車，說法顯係卸責。尤其軍方始終不願公布原型車供社會公評，愈發顯得車輛問題重重。

軍備科研預算動輒以億元計，用以支付眾多專案以供養軍方研發人員，國軍須檢討這種以「軍備自製」為名的養人遊戲，對研發失策也應科責，以建立責任制。否則大筆公帑被虛耗，研發單位與軍種都能卸責以對，事過了無痕，對不起納稅人。