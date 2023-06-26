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輪型戰車原型車「過大」 無法投產

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部軍備局研發兩輛105公厘輪型戰車原型車，陸軍認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產。圖為示意圖。圖／國防部提供
國防部軍備局研發兩輛105公厘輪型戰車原型車，陸軍認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達180公分，無法改善，確定不投產。圖為示意圖。圖／國防部提供

國防部軍備局以「獵豹專案」為名，耗資七億多元研製兩輛一○五公厘輪型戰車原型車，今年底結案，計畫提供聯兵旅快速機動打擊火力，經查無法達陸軍要求的量產標準，取消今年九月台北航太展亮相計畫。

軍備局明年轉向投入「迅馳二階段」（又名迅騰案）研發計畫，為花東防區研製新型八輪甲車，全車將整合三○鏈砲與四○榴彈槍遙控槍塔。官員證實，此案去年三月決定建案，目標在汰換我東部防區的CM21履帶運兵車。

軍備局研發輪型戰車之初，中科院就遭遇M68A1（一○五公厘）主砲管取得困難，而後軍備局聲稱已建置自製砲管能量，但接連製造兩輛原型車D1、D2，陸軍卻認為車輛載台過高，車體、砲塔均過大，車底到砲欄高達一百八十公分，無法改善，確定不投產，「獵豹專案」今年底結束就斷炊，明年國防預算案也沒有此案延伸計畫，國軍研發輪型戰車暫時頓挫。

軍備局表示，陸軍於研測期間發現一○五公厘輪型戰車原需求車體過高，軍備局二○二廠已重新設計，並與陸軍確定量產構型降低高度。兩輪原型車都依陸軍提供的整規書規格研發，刻正執行初期作戰測評，功能、性能可滿足陸軍需求。

軍備局說，二○二廠已完成設備投資輪型戰車所需新式火砲系統工程發展案，後續可配合軍種年度需求製繳新式砲管。

但針對軍備局所謂已「重新設計」、提供小批量生產的輪型戰車D3車型，據證實仍在紙上作業階段，將著重改善人因工程，但會否會進一步付諸建造，則須視陸軍明年重新擬定作戰需求後，再爭取建案。官員說，不論如何，軍備局在「獵豹專案」已按陸軍提供整規書將公性能研製出。

陸軍 獵豹 輪型戰車 國防預算 中科院

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