將星計畫誕生首位官校畢業生 期許捍衛海疆責任

清華大學與國防部民國108年共同推動將星計畫，培育出首屆畢業生。海軍官校新科少尉賴羿萁今天表示，在日益嚴峻的台海情勢中，她期許自我肩負捍衛海疆責任。來自友邦史瓦帝尼的陸軍官校交換生杜苾妮說，希望台灣與史國的雙邊關係能日後持續茁壯。

民國112年三軍六校院聯合畢業典禮上午在國防大學復興崗校區舉行，海軍軍官學校暨清大生命科學系畢業生賴羿萁指出，國軍自108年與清大合作推行國防學士班，希望培育國家新一代領導幹部，她有幸成為首屆學生，在雙邊的培養下，兼顧學術與軍事訓練成長茁壯。

賴羿萁表示，面對日益嚴峻的台海局勢，她將帶著所學勇於面對挑戰，肩負捍衛海疆責任，在成功軍艦擔任通信官，期許能為國軍與社會帶來新希望。

杜苾妮指出，她從軍的目的，是為了保護國家、保護國王以及家人朋友，她在陸軍官校四年期間，學會很多東西，希望台灣與史瓦帝尼的雙邊關係能日後持續茁壯。

108年赴美國空軍軍官學校就讀的沈家湘指出，希望將在美國所學去蕪存菁，融合在國軍的體制中，讓國軍戰力更上層樓，他未來的目標是成為F-16戰機飛行員。