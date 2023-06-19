陸軍司令部：促進新兵了解膳食軍用罐頭是外島部隊日常

陸軍司令部今天表示，外島部隊現在已加強防區戰備任務訓練與現況說明，會使新進人員了解，膳食軍用罐頭是外島部隊日常生活及訓練的一環，同時建立官兵戍守外、離島的榮譽感。

馬祖莒光今年3月期間因缺乏肉品，駐軍官兵在防區顯眼沙灘處寫下「馬防部伙房都沒肉，肚子餓只能吃罐頭」等字樣「抗議」。監察院外交國防委員會通過監委賴鼎銘、浦忠成、陳景峻調查報告，指駐軍平日即有使用軍用罐頭料理菜色，並未將軍用罐頭直接交由官兵食用，屬常態作法，但仍有三名士兵於沙灘書寫不實內容，顯示馬防部部隊訓練仍有待加強，官兵向心力及軍人榮譽感不足，國防部允應檢討改進。

陸軍司令部今天表示，對於監察委員提出的指導，敬表尊重與虛心檢討。

陸軍司令部說，馬防部已加強防區戰備任務訓練與現況說明，使新進人員充分了解膳食軍用罐頭即為外島部隊日常生活及訓練的一環。

陸軍司令部指出，將透過新兵調適教育、榮譽團結會、主官座談、駐地訓練及團康活動等時機，強化「部隊溝通機制」及「幹部應變能力」，凝聚「同島一命」向心力，建立戍守外、離島的榮譽感，使官兵深刻了解保家衛國為國軍的神聖使命。