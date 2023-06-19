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海軍玉山艦成軍 唐華：立即擔負拒止武力犯台作戰任務
海軍新型船塢登陸艦玉山艦今日在高雄左營正式成軍，海軍司令唐華表示，玉山艦將立即擔負戰備，與陸戰部隊密切協同，不論是面對敵人日趨強硬的軍事威懾、灰色地帶應處，或是拒止武力犯台等作戰任務。
軍聞社報導，唐華上午抵達左營軍港後，前往水星碼頭典禮會場，主持玉山軍艦成軍典禮，並宣讀成軍命令，隨後在艦上官兵與陸戰隊員的見證下，授旗、授印給首任艦長陳上校，玉山軍艦正式成軍。
唐華致詞表示，玉山軍艦成軍後，即擔負戰備任務，在平時執行外、離島物資運補及人員運輪，另外也因應天然災害執行救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援任務，戰時則編成兩棲特遣部隊遂行兩棲作戰任務，依令執行增援、應援及規復外、離島作戰等任務。
唐華指出，今日成軍典禮由陸戰隊與艦上官兵一齊參與，象徵海軍與陸戰隊將更加密切合作，共同擔負保衛台海的職責，形成海上的防衛力量，也期許未來玉山軍艦與陸戰部隊密切協同、勤訓精練，不論是面對敵人日趨強硬之軍事威懾、灰色地帶之應處，或是拒止武力犯台等作戰任務，展現忠義海軍軍風。
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