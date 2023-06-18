聽新聞
test
0:00 / 0:00

駐美軍事代表團擴編 國防部否認團長提升中將傳聞

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
我駐美軍事代表屢傳團長編階將晉升中將。惟國防部否認。圖為民進黨立委王定宇二零二二年間日前訪美拜訪位在華府的駐美軍事代表團，與駐美代表蕭美琴與時任軍事代表團團長的余劍鋒合影。圖/取自王定宇臉書網頁
我駐美軍事代表屢傳團長編階將晉升中將。惟國防部否認。圖為民進黨立委王定宇二零二二年間日前訪美拜訪位在華府的駐美軍事代表團，與駐美代表蕭美琴與時任軍事代表團團長的余劍鋒合影。圖/取自王定宇臉書網頁

中華民國駐美軍事代表團人員規模，目前擴編為10個上校，由於現任團長海軍少將邱俊榮是經軍方特意安排就任，軍內盛傳可望因應編制調整，在任內晉升中將。但國防部今日表示，駐美軍事代表團團長編階為少將，目前並無調整規劃。

據了解，現任駐美軍事代表團長，在前任余劍鋒因政戰局長訪美資訊外流案遭調返國內後，原考量由81年班的海軍少將劉寶文接任，後因特殊因素考量，臨時喊停，改由79年班的海軍少將邱俊榮接任，劉寶文則臨時改調任海軍官校校長。

由於邱俊榮將於後年屆齡退役，特意安排出國接任要職，再盱衡代表團編制擴大，都是提升團長位階的前奏，盛傳邱俊榮可望於任內晉升中將。

目前中華民國駐美軍事代表團，團長以下各業務組長編制，包括副團長、軍售組長、商售組長、三軍武官、後備事務聯絡官、法制官、駐檀香山組長，加上今年甫增編負責蒙特瑞會議的國防事務聯絡官，合計有10位上校，軍中盛傳團長因此可提升位階至中將，副團長提升至少將，象徵台美軍事交流層級獲得提升。但國防部今日否認有相關規劃。

而據了解，我駐美軍事代表團現正積極籌備7月在華府進行的台美高階政軍對話「蒙特瑞會議」，除我國安會、國防部與各部會代表與會外，美國在台協會（AIT）台北辦事處安全合作組、聯絡事務組長都將隨團與會。安合組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）預計7月離職調往美國駐印尼大使館擔任安合組長，我國防部將贈勳表彰其對台美軍事交流合作的績效，但葛沛迪仍然參與今年度的蒙特瑞會議。

美軍 國防部 邱俊榮

延伸閱讀

國防部：1架次共機侵擾東南空域

「頭腦空空怎打仗？」黃埔退將稱義務役零戰力 國防部回應了

國防部公布新版全民國防手冊 民眾黨籲應更貼近戰時

義務役恢復1年制！國防部就學「3+1」方案 教部近日公布配套

相關新聞

駐美軍事代表團擴編 國防部否認團長提升中將傳聞

中華民國駐美軍事代表團人員規模，目前擴編為10個上校，由於現任團長海軍少將邱俊榮是經軍方特意安排就任，軍內盛傳可望因應編...

共軍打斷蔡通話 「無線斬首」為何發生？前因後果全解密

蔡總統日前進入空軍南部區域作戰管制中心，分別透過無線電、有線電向空地部隊喊話，進行端午節前的慰勉，這是神祕的「南R」要塞區首度公開曝光。不料，當蔡總統透過有線、無線電系統向空、地部隊喊話過程中，系統竟然響起中共解放軍「你已侵入我領空」的廣播聲，一度打斷蔡的喊話。

輕型巡防艦滿載噸位恐超過2500噸 海軍本月協商

海軍兩艘輕型巡防艦國防部公告由中信造船得標，依合約將在6月底前開工，海軍高層日前透露，防空型的原型艦考量將使用中科院研發...

台灣秀造船能量 萬噸級玉山艦19日成軍投入戰備序列

玉山軍艦為海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦，承平進行外離島運補及人道救援，戰時編成兩棲特遣部隊執行作戰，軍方人士今天表示，海...

「頭腦空空怎打仗？」黃埔退將稱義務役零戰力 國防部回應了

軍系社團中央軍事校友會明天在北市府前廣場，舉辦黃埔建軍99年慶祝活動，將與會的退役上將陳廷寵接受陸媒專訪時稱，陸軍官校絕...

國防部：共機1架次侵擾東北空域

國防部指出，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機13架次（其中進入東北空域1架次）、共艦7艘次，持續在台海周邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦