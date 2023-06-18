駐美軍事代表團擴編 國防部否認團長提升中將傳聞

中華民國駐美軍事代表團人員規模，目前擴編為10個上校，由於現任團長海軍少將邱俊榮是經軍方特意安排就任，軍內盛傳可望因應編制調整，在任內晉升中將。但國防部今日表示，駐美軍事代表團團長編階為少將，目前並無調整規劃。

據了解，現任駐美軍事代表團長，在前任余劍鋒因政戰局長訪美資訊外流案遭調返國內後，原考量由81年班的海軍少將劉寶文接任，後因特殊因素考量，臨時喊停，改由79年班的海軍少將邱俊榮接任，劉寶文則臨時改調任海軍官校校長。

由於邱俊榮將於後年屆齡退役，特意安排出國接任要職，再盱衡代表團編制擴大，都是提升團長位階的前奏，盛傳邱俊榮可望於任內晉升中將。

目前中華民國駐美軍事代表團，團長以下各業務組長編制，包括副團長、軍售組長、商售組長、三軍武官、後備事務聯絡官、法制官、駐檀香山組長，加上今年甫增編負責蒙特瑞會議的國防事務聯絡官，合計有10位上校，軍中盛傳團長因此可提升位階至中將，副團長提升至少將，象徵台美軍事交流層級獲得提升。但國防部今日否認有相關規劃。

而據了解，我駐美軍事代表團現正積極籌備7月在華府進行的台美高階政軍對話「蒙特瑞會議」，除我國安會、國防部與各部會代表與會外，美國在台協會（AIT）台北辦事處安全合作組、聯絡事務組長都將隨團與會。安合組長葛沛迪上校（COL Brady Crosier）預計7月離職調往美國駐印尼大使館擔任安合組長，我國防部將贈勳表彰其對台美軍事交流合作的績效，但葛沛迪仍然參與今年度的蒙特瑞會議。