冷眼集／戰時網路暢通？官員哪來的自信

國防部昨公布「二○二三國防應變手冊」，內容經過一年多來反覆研討，圖文華麗，也提供民眾若家園淪為戰場後許多求生知識，較舊版而言相對完善。只是，紙本上的充實，與實際運作能否落實，可能還有一大段差距。尤其，官員堅信台灣戰時民間無線網路仍能運作的韌性，自信從何而來？

「國防應變手冊」戰時求生事項，全國空襲避難處所歸警政署管，需要各縣市警察局、派出所詳查，再進行標示。但警政署甫公開宣稱已完成八成以上標示，隨即有立委指出收容人數疑標示不實，這八成處所作為避難的實用性也讓人質疑。

「國防應變手冊」記載事項，須因地制宜，全動署手冊官網就有各縣市專區，須各縣市政府上網填寫後供民眾參考。以戰時民生必需品配售為例，各縣市民眾須上網後再行掃瞄QR code才能知道配售地點，有的縣市會整理出一張明顯易懂的表格，但有的縣市則是直連結到經發局網站，民眾霧煞煞。

尤其，手冊聲明，戰時政府將以基本維生、可常溫保存的民生必需品或即食品為指定「配售」項目，要民眾持代表身分證外出，依指定方式及分配數量至配售據點購買，屆時恐怕如買口罩般需要排隊。有學者指出，一般配售是在動員時期政府管制物資後實施；戰時物價、貨幣價值波動，就應該採取「配給」，若還要民眾外出拿錢購買生活必須，無異緣木求魚。

此外，戰時網路是否還能維持通暢，也絕非官員所稱般樂觀。

台灣近年歷經風災斷路的時候，即常出現區域斷訊的狀況。風災況且如此，戰時共軍若瞄準民生發電、通訊設施實施一擊，能夠有多少存活率？官員昨天一番「沒有手機還有市話」的說法，實在難以讓人安心。