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繼中正預校A型流感群聚 陸軍、空軍官校又有49人確診

中央社／ 高雄13日電
陸軍官校是軍官新生入伍的集中地，體悟不合理的入伍訓，或許能讓年輕人遇到戰場的不合理時，增加活下去的機會。圖／聯合報系資料照片
陸軍官校是軍官新生入伍的集中地，體悟不合理的入伍訓，或許能讓年輕人遇到戰場的不合理時，增加活下去的機會。圖／聯合報系資料照片

高雄繼中正預校爆發A型流感群聚，陸軍官校、空軍官校也發生A型流感群聚，統計已有49人感染。高雄市政府衛生局表示，有症狀者均為輕症，將每天密切追蹤掌握。

空軍官校向中央社記者表示，目前校方支援陸軍官校校慶的142名學生中，已有34人確定感染A流，除了通知回家休息就醫，也通報市府衛生局；其餘學生仍在陸軍官校支援。

陸軍官校指出，經統計目前確診A型流感的學生有15人，詳細狀況稍晚說明。

高雄市政府衛生局簡任技正何惠彬告訴中央社記者，這次群聚的學校為陸軍和空軍官校，主要是軍校集中住宿、用餐、訓練、衛浴等，容易造成群聚，已指導學校宿舍、衛浴等都要開窗保持通風。

何惠彬說，有症狀的學生都返家休養，也要求學校必須落實不要跑班、暫停社團活動等，減少人員交流。

高市衛生局透過訊息表示，經查陸、空官校相關群聚疫情均依規定通報，目前有症狀者均為輕症，並依規定投藥。衛生局所、國軍高雄總醫院感染科專科醫師及感控師已介入協助，衛生局會每天密切追蹤掌握。

衛生局也持續督導校園需依據傳染病防治法、高雄市學校類流感、腹瀉及水痘群聚通報規定，落實校園防疫，包括每天兩次以上漂白水環境消毒，消毒重點含教室、宿舍及公共空間、廁所、浴室，並停止社團活動、班級交流活動，停用飲水機，避免交叉感染。

中正預校日前爆發流感群聚感染，截至8日已有65名學生感染，其中多人確診A型流感，校方緊急宣布全校停課1週，改採遠距教學授課。

衛生局 類流感 陸軍

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