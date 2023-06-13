校友會辦黃埔校慶活動 政戰局：官兵自行決定是否參與

針對中央軍校校友總會預計在本月18日舉行「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式活動，但並未聽聞有國防部或任何現役軍方將領出席。國防部政戰局文宣心戰處副處長張景泰今天表示，該會所辦理活動在星期假日，所有的官兵都可依據自己的需要，自行決定是否前往。

明年是陸軍官校黃埔建軍百年校慶，中華民國中央軍事院校校友總會、軍事新聞研究會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，自6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，依序舉辦24項系列活動，18日上午將在台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。但目前為止，校慶的主政部會國防部並未規畫首長與會。

國防部今天舉行記者會，列席的張景泰表示，官兵可自行前往。