快訊

性平風暴扛不住 林飛帆下午將宣布退選立委

猴痘新增16例本土 首例兒童個案用口服藥後已出院

發錢啦！「1縣市」首發端午禮金 符合資格爽領5000元

校友會辦黃埔校慶活動 政戰局：官兵自行決定是否參與

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
政戰局文宣心戰處副處長張景泰上校。圖／軍聞社
政戰局文宣心戰處副處長張景泰上校。圖／軍聞社

針對中央軍校校友總會預計在本月18日舉行「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式活動，但並未聽聞有國防部或任何現役軍方將領出席。國防部政戰局文宣心戰處副處長張景泰今天表示，該會所辦理活動在星期假日，所有的官兵都可依據自己的需要，自行決定是否前往。

明年是陸軍官校黃埔建軍百年校慶，中華民國中央軍事院校校友總會、軍事新聞研究會偕各軍系社團及各軍事院校校友會，自6月18日起至明年6月黃埔百年校慶日止，依序舉辦24項系列活動，18日上午將在台北市政府前廣場，舉辦「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式。但目前為止，校慶的主政部會國防部並未規畫首長與會。

國防部今天舉行記者會，列席的張景泰表示，官兵可自行前往。

國防部 陸軍

延伸閱讀

國防部建議民眾立即備妥個人緊急避難包 以利戰時應變

空軍幻象戰機機隊維持與否 國防部暗示必要時F-16V取代

國防部公告「全民國防應變手冊」供下載 不發行紙本

共軍圖封控一島三峽 國防部：反封鎖與護航作戰應對

相關新聞

美領導聯合軍演 學者：中共派兵力監偵並長航訓練

美國、日本、法國以及加拿大等4國，9日起在菲律賓海聯合演習，國防部8日就偵獲37架次共機進入台灣西南空域；國防學者分析，...

傳幻象戰機恐除役 國防部澄清：妥善率符合標準

外傳幻象2000戰機因屆中壽期，恐面臨除役命運，但國防部今天澄清，幻象妥善率均符合部頒標準，同時在對美軍購66架F-16...

校友會辦黃埔校慶活動 政戰局：官兵自行決定是否參與

針對中央軍校校友總會預計在本月18日舉行「黃埔建軍／建校迎百年」啟幕式活動，但並未聽聞有國防部或任何現役軍方將領出席。國...

全台防空避難處所標示 警政署：已完成83.4％

內政部警政署副署長林國華今天表示，全台各處的防空避難處所標誌，標示工作已完成83.4%，警政署將在7月底完成清查。未來視...

「2023國防應變手冊」籲當戰事發生 全體國民應保衛國家

國防部今天公告新版「2023國防應變手冊」表示，內容表示我國是民主法治的國家，當戰事發生時，全體國民應盡保衛國家的責任及...

國防部建議民眾立即備妥個人緊急避難包 以利戰時應變

國防部今天公告新版國防應變手冊，全動署物力動員處處長沈威志表示，手冊出版沒有特殊時機考量，民眾可著手整備，如打包好手冊內...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦