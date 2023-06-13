全民國防應變手冊 今推新版

隨著無人機在戰場上的重要性不斷提升，世界各國除了加緊投入無人機的研發採購，同時也積極尋求反制敵方無人機的方法。目前主要分為兩大類，一是用遮蔽無線電訊號、干擾電子系統的方式，讓敵方無法遙控無人機，或使無人機失控墜落，稱為軟殺；另一種是以飛彈與機砲擊落無人機，稱為硬殺，是目前最常見的手段。

2023-06-12 17:28