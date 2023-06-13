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全民國防應變手冊 今推新版

聯合報／ 記者洪哲政／台北報導
國防部天將舉行記者會，公布新版的「全民國防應變手冊」。記者洪哲政/攝影
國防部天將舉行記者會，公布新版的「全民國防應變手冊」。記者洪哲政/攝影

共軍機艦挑釁我空海防力道持續加強，國防部今天將公布新版「全民國防應變手冊」，提供民眾戰時應變自保參考。

據了解，新版「全民國防應變手冊」內容可望包含民眾戰時應變要領。但軍方對手冊內容高度保密，將在今天國防部記者會公布，並說明國軍今年災害防救整備概況。

至於共軍近期藉由機艦實施鎖台南北封控的合練操演，有退將提醒，我方應注意共軍潛艦與長程導彈動向，這才是共軍封控海峽主力。

退將表示，共軍要封控台灣、台灣海峽、巴士海峽與宮古海峽「一島三峽」，機艦動員只是表徵；要穿出第一島鏈，主力不會是戰機、戰艦，因為機艦可能還沒到達預定空域、海域就被日美台菲擊退，尤其我國有密集防空與反艦飛彈，因此，我方要突破共軍封控，必須注意其各型導彈與潛艦動向。

共軍 國防部 潛艦 導彈 退將 台灣海峽 戰機

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