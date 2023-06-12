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蔡總統視察桃園部隊 到國防大學看環保節能車

聯合報／ 記者丘采薇／桃園即時報導
蔡英文總統今天到桃園視察部隊，隨後前往國防大學理工學院頒發端午節加菜金。記者林伯東／攝影
蔡英文總統今天到桃園視察部隊，隨後前往國防大學理工學院頒發端午節加菜金。記者林伯東／攝影

蔡英文總統今天到桃園視察部隊，隨後前往國防大學理工學院頒發端午節加菜金，並視導同學自行研發的環保節能車。蔡總統在國防大學致詞時表示，今天來桃園，先去看了空軍793旅，以及陸軍三支部運輸兵群，了解各部隊執行任務的狀況。她也代表國人，向堅守崗位的國軍弟兄姊妹，致上最深的感謝。

蔡總統說，行程最後一站來到國防大學理工學院。剛剛在門口，院長崔怡楓向她介紹自行研發的環保節能車；系研中心也說明「模式模擬系統」的操作。這些都展現出同學們的創意，以及軍事專業上的能力。

蔡總統說，這幾年來，在國艦國造、國機國造，都有具體的成果，這也要歸功於理工學院，長期以來，培育國防科研人才，提升守護國家的力量。另外，國防大學也和陽明交通大學合作，共同推動「系統工程與科技學士學位學程」，來培育科技軍官。

蔡總統說，不只學校很努力，理工學院的老師和學生們也很積極「為校爭光」。例如，參加美國太空總署的黑客松比賽，獲得亮眼成績。還有電機系教授陳淑娟，她研發的微型天線技術，獲得多個國家的專利認證。陳淑娟也是理工學院第一批招收的女學生。目前，在理工學院裡，女學生的比率達到四分之一，相信未來會有更多女性，投入國防科研領域。

蔡總統說，期許各位同學，除了基礎的科研能力，也要具備良好的學識，並且不斷精進自我；未來，大家投入第一線的研發行列，一定能為國家厚植國防科研能量。

國防大學 桃園 蔡英文

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